Na epidemiološkem zemljevidu ECDC rdeča celotna Hrvaška

Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) je danes objavil nov zemljevid o razširjenosti novega koronavirusa, na katerem je celotna Hrvaška obarvana rdeče. V preteklih 24 urah so v državi ob 9.987 testih našteli 941 novih okužb z novim koronavirusom, kar je za približno četrtino manj novih okužb, kot jih je bilo v sredo.

Rdeča je celotna država

Doslej je bilo osem hrvaških celinskih županij obarvanih rdeče. Po današnji oceni ECDC pa so rdeči tudi hrvaška obala, Zagreb in sever države, ki so bili v preteklih tednih oranžni. Hrvaški premier Andrej Plenković je uvodoma na današnji seji hrvaške vlade izjavil, da je bila ocena ECDC pričakovana glede na število novih okužb in incidenco.

Več kot devetdeset odstotkov umrlih tistih, ki niso bili cepljeni

"Kljub temu lahko rečemo, da smo omogočili, da finančno najzanimivejši del turistične sezone poteka brez kakršnihkoli zapletov, ki bi ljudi odvrnili od obiska na Hrvaškem," je dejal Plenković. Menil je, da bo letošnje turistično leto primerljivo z od 70 do 80 odstotkov rekordnega leta 2019. Znova je pozval državljane k cepljenju proti covid-19. Poudaril je, da je bilo med umrlimi covidnimi bolniki na Hrvaškem v zadnjih tednih več kot 90 odstotkov tistih, ki niso bili cepljeni.

V zadnjem dnevu umrlo deset bolnikov

Na Hrvaškem so do srede zvečer porabili nekaj več kot 3,3 milijona odmerkov cepiva proti covid-19. Popolnoma cepljenih je nekaj manj kot 48,6 odstotka odraslih, je danes objavil nacionalni štab civilne zaščite. Hrvaška vlada je načrtovala, da bo do konca junija od 50 do 55 odstotkov cepljenih, a so do srede zvečer zgolj z enim odmerkom cepili nekaj manj kot 51,8 odstotka odraslih.

V preteklih 24 urah je na Hrvaškem umrlo deset covidnih bolnikov, kar pomeni, da je od 25. februarja lani v državi umrlo 8.405 covidnih bolnikov.

Čeprav so v preteklih 24 urah na Hrvaškem potrdili 941 novih okužb, kar je za približno četrtino manj od srede, se poslabšujejo drugi kazalci okužb. V državi je danes 5.335 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je za več kot 300 ljudi več od srede. V samoizolaciji je 10.644 ljudi, kar je za več kot tisoč več kot v sredo.

Tudi v hrvaških bolnišnicah se zdravi 14 oseb več, kot se jih je v sredo, ko so v bolniških posteljah skrbeli za 540 covidnih bolnikov. Pomoč medicinskih ventilatorjev danes potrebuje 58 covidnih bolnikov, medtem ko jih je v sredo tovrstno oskrbo potrebovalo 62.