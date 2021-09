ECDC: v Sloveniji je stanje še naprej zelo resno

Slovenija na novem epidemiološkem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) ostaja označena s temno rdečo barvo. Poleg Slovenije sta od evropskih držav v celoti temno rdeči še Estonija in Litva, tako pa je obarvana tudi hrvaška prestolnica Zagreb.

Po novem temno rdeči tudi baltski državi

S temno rdečo barvo so na zemljevidu ECDC označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev presega 500.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je 14-dnevna incidenca za celotno Slovenijo v sredo znašala 604, kar je 44 manj kot teden dni prej. ECDC sicer pri pripravi zemljevida uporablja podatke, ki mu jih države pošljejo do torka opolnoči.

Glede na zemljevid ECDC je epidemiološko stanje v Sloveniji med najslabšimi v EU. V primerjavi s preteklim tednom so se razmere poslabšale v Litvi in Estoniji, ki sta po novem tudi temno rdeči. Tako so obarvane še hrvaška prestolnica Zagreb in posamezne regije v Romuniji.

Rdeči, kar pomeni nekoliko boljše razmere, so med drugim preostali deli Hrvaške, večina Nemčije, Avstrije, Grčije, Irska ter deli osrednje Španije in jug Italije.

Pretežni del Italije, Francije in skandinavskih držav je na drugi strani obarvan oranžno, medtem ko je pretežni del Madžarske, Poljske in Češke obarvan zeleno, kar pomeni najboljše epidemiološke razmere. Med zelenimi območji sta na primer tudi italijanski deželi Lombardija in Piemont.

Na Hrvaškem podaljšali veljavnost covidnih potrdil na eno leto

Na priporočilo Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) so na Hrvaškem podaljšali veljavnost evropskega digitalnega covidnega potrdila z 270 na 365 dni, so objavili na spletni strani eudigitalnacovidpotvrda.hr.

Kot so pojasnili, se podaljšana veljavnost nanaša na vsa nova in že izdana potrdila. Državljanom, ki že imajo potrdila, ne bo treba še enkrat vložiti zahteve, ker bodo obstoječa potrdila avtomatično podaljšali, so pojasnili po poročanju STA.

Hrvaška bo 4. oktobra uveljavila obvezna evropska digitalna covidna potrdila za vse zaposlene v zdravstvu in socialni oskrbi. Če niso cepljeni ali prebolevniki, se bodo morali zunaj delovnega časa obvezno testirati na novi koronavirus, priporočljivo pred prihodom v službo. Testiranje je priporočeno najmanj dvakrat tedensko. Brez izpolnjenih pogojev PCT zaposleni v zdravstvu ne bodo mogli priti na delovno mesto. Pogoj PCT ne velja za osebe, ki dostavljajo blago v zdravstvene ustanove in se v njih ustavljajo za kratek čas, je danes objavil hrvaški štab civilne zaščite. Foto: Getty Images