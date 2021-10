Hojs: Potrebujemo večji nadzor nad tem, kdo vstopa v EU

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes na srečanju ministrov za notranje zadeve Višegrajske skupine, Avstrije in Slovenije v Budimpešti dejal, da potrebujemo večji nadzor nad tem, kdo vstopa v EU. Prav tako je izrazil prepričanje, da mora zaščita zunanjih meja EU ostati prednostna naloga, so sporočili iz ministrstva za notranje zadeve.

Osrednja pozornost srečanja je bila namenjena trenutnim izzivom na področju migracij in aktualnim vprašanjem o upravljanju evropskih meja.

Hojs: Ne smemo dovoliti ponovitve scenarija iz leta 2015

"Zaščita zunanjih meja EU mora ostati naša absolutna prednostna naloga, da se zoperstavimo varnostnim tveganjem in preprečimo morebiten migracijski pritisk. Ne smemo dovoliti ponovitve scenarija iz leta 2015, zato se moramo izogibati dajanju izjav, ki bi predstavljale dejavnik potega," je dejal Hojs.

Ob tem je izpostavil nujnost enotnega nastopa na področju zunanje dimenzije migracij. "Evropska komisija mora v sodelovanju z nami, državami članicami, vzpostaviti tesno sodelovanje s tretjimi državami. To sodelovanje pa mora temeljiti na načelu vzajemne koristi," je dodal minister.

Minister Hojs je predstavil vsebine prihajajočega zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve, predvsem glede nadaljnje obravnave pakta o migracijah in azilu. Za prednostno obravnavo in izvzem iz paketnega pristopa je po ministrovih besedah zrela uredba o Eurodacu, ki je nujna zaradi čimprejšnje implementacije interoperabilnosti in na splošno za izboljšanje upravljanja migracij in azila, zlasti na področju vračanja.

Z izzivom migracij se bodo soočale vse evropske države

Madžarski zunanji minister Sandor Pinter je dejal, da so se ministri na srečanju popolnoma strinjali, da je treba zaščititi zunanje meje EU, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Dodal je, da se bodo z izzivom migracij zaradi razmer v Afganistanu v prihodnosti soočale vse evropske države.

Hojs se je kolegom prav tako zahvalil za konstruktiven pristop, ki so ga izkazali pri sprejetju enotne izjave o razmerah v Afganistanu na izrednem zasedanju notranjih ministrov EU konec avgusta v Bruslju, pri čemer je izrazil, da zgolj sprejetje izjave ni dovolj, slediti ji mora namreč še implementacija, so še sporočili z notranjega ministrstva.

EU članice za ureditev razmer v Afganistanu in varnosti EU

Notranji ministri EU so avgusta v skupni izjavi zapisali, da je Evropska unija odločena preprečiti nenadzorovan pritok nezakonitih migracij iz Afganistana. Opozorili so, da se je pri tem treba izogibati spodbudam za nezakonite migracije. Ministri so se tudi zavzeli za krepitev podpore tretjim državam, ki gostijo veliko število migrantov in beguncev. V zvezi z varnostnimi grožnjami so se v skupni izjavi zavezali, da bodo EU in države članice storile vse, da razmere v Afganistanu ne bodo privedle do novih varnostnih groženj za državljane EU.