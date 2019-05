Otroci iz vrtcev so pristopili na Pot ob žici #video

Prvi so se danes na pot podali otroci iz vrtcev, ki jih dež med raziskovanjem narave ni niti malo oviral. Jutri bodo na vrsti šolarji, v soboto pa pridejo na svoj račun tekači in pohodniki. Vreme bo ugodno, v vedno sproščenem vzdušju bodo sklenili 36-kilometrski krog okoli Ljubljane.

Turoben dan ob Koseškem bajerju so danes poživili pisani dežni plašči in živahni dežniki. 900 otrok iz sedmih vrtcev se je podalo na kratko pot okrog priljubljene ljubljanske točke.

Nagrada za sodelovanje

Kot pojasnjuje vzgojiteljica Polona Volarič se pohoda z najmlajšimi udeležijo vsako leto in sicer z vsemi starostnimi skupinami. Slab kilometer poti so premagovali živahni otroci iz vrtca Hansa Christiana Andersena. Med pohodom so z zanimanjem opazovali naravo in živali ob vodi. Za dolg pohod pa ob postajališčih dobijo tudi nagrado za sodelovanje.

Vodja postajališča Tatjana Hočevar pravi, da ko otroci pridejo do njih, dobijo nagrade in sicer priznanje za udeležbo na pohodu, štampiljko in celo tattoo.

Nagrad so se razveselili tudi otroci iz vrtca Mojca, ki so okrog jezera ponosno nosili svojo zastavo. Med potjo so se naučili, kako je Pot ob žici dobila svoje ime. Pot je z lahkoto premagal tudi 93-letni gospod Žarko Zavrl, nekoč zagrizen pohodnik. "Doma imam kup kolajn," pravi pohodnik.