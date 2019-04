Po dveh otrokih še vedno meri na olimpijsko medaljo

Špela Ponomarenko Janić se je pred pol leta veselila svojega drugega otroka, potem ko sta se skupaj z možem Stjepanom Janičem razveselila hčerke Sofie. Kmalu zatem je zadnja leta naša najboljša kajakašica na mirnih vodah že začela priprave na novo sezono. Leta 2017 je imela naša sogovornica izjemno sezono, saj je na devetih tekmah osvojila kar devet medalj.

Pri dveh otrocih ji je težje, a vseeno lepo

Danes je mati dveh otrok. Ji je danes zaradi tega še težje usklajevati obveznosti? "Že prej je bilo težko, zdaj je še malo teže (smeh op. p.). Adam je že toliko velik, da se lahko sam igra, tako da je bila moja mama bolj s Sofio. Na pripravah smo živeli ob kanalu, tako da se nam ni bilo treba peljati na trening in sem bila že kmalu nazaj. Počitek pri meni je drugačen. Dekleta gredo lahko v sobo in se zaprejo, jaz pa se ukvarjam s svojimi otroki. Je naporno, ampak tudi zelo lepo. Ena pozitivnih stvari je, da ne razmišljam samo o kajaku in da se s tem ne obremenjujem toliko."

"Včasih sem šla na trening tudi sama, da sem se osredotočila nase in poskušala trening opraviti na čim višji ravni." Foto: Osebni arhiv

Primorska kajakašica se je pred kratkim vrnila s priprav v Avstraliji in z opravljenim treningom je zelo zadovoljna. "Pozimi sem si morala vzeti malo več odmora kot druga dekleta, s katerimi sem opravila vse treninge. Včasih sem šla na trening tudi sama, da sem se osredotočila nase in poskušala trening opraviti na čim višji ravni. Prepričana sem, da čeprav fizično nisem tako dobro pripravljena, sem prepričana, da to lahko nadomestim z dobrim veslanjem."

"Vseskozi je treba biti osredotočen na čim boljše veslanje. Bolje ko veslam, več časa zdržim." Foto: Nina Jelenc

Mož jo večkrat kritizira, kot pohvali

Mnogi mislijo, da je pri kajaku na mirnih vodah pomembna le moč, a primorska kajakašica poudarja, da še zdaleč ni tako. Kajakaš ali kanuist mora imeti občutek za vodo in za drsenje čolna, veliko pa je odvisno tudi od tehnike. Po besedah naše sogovornice z veslanjem na moč in brez občutka za vodo morda zdržiš le do polovice proge.

"Na tehniki zaveslaja je treba vedno delati. Takoj ko se malo sprostiš in o tem ne razmišljaš, si lahko hitro pokvariš tehniko in tudi Stjepan (njen mož in trener, op. p.) večkrat kritizira, kot pa pohvali tehniko (smeh op. p.). Vseskozi je treba biti osredotočen na čim boljše veslanje. Bolje ko veslam, več časa zdržim. Slabša kot je tehnika veslanja, več energije porabiš za nepotrebne gibe," nam je povedala Špela, ki meni, da po drugem porodniškem dopustu ni izgubila stika z dekleti.

"Vsako leto so mlajše tekmovalke, vedno več jih je in vsi napredujemo. Mislim, da v tem času nisem izgubila toliko, da ne bi mogla biti v stiku s tekmovalkami. Verjamem, da sem lahko do svetovnega prvenstva še na višji ravni, čeprav mislim, da tudi zdaj nisem prav počasna. Mislim, da lahko napredujem in da imam še nekaj rezerve."

Imamo dober sistem Kajakaši in kanuisti na divjih vodah so od lani prikrajšani za tekmovanja. Foto: Nina Jelenc

Sedemintridesetletna kajakašica že nekaj let v zimskem času ne vesla na vodi. Takrat opravlja treninge na suhem. "Mislim, da je to zelo pomembno, saj če bi vseskozi veslali dvakrat na dan, lahko postaneš zasičen. Tako pol leta delamo nekaj drugega in potem komaj čakamo, da gremo v čoln. In prav tako je, ko končaš sezono. Rezultati kažejo, da je sistem zelo dober. Mislim, da je zelo pomembno, da se čez zimo dobro fizično pripravimo."

Kajakaši in kanuisti na divjih vodah so prikrajšani za tekmovanja. Od lani sta na sporedu le dve tekmi svetovnega pokala in svetovno prvenstvo. Letos so organizirane tudi evropske igre, in sicer po ključu olimpijskih iger. Špela se tja ne bo odpravila, saj je zaradi otrok prevelik logističen zalogaj. "Odločili smo se, da bom nastopila na dveh tekmah svetovnega pokala, nato pa še na svetovnem prvenstvu, na katerega sem bom poskušala pripraviti čim bolje."

V sezoni 2017 sta Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman dosegli nekaj odličnih rezultatov. Foto: Nina Jelenc

O posadkah še ne razmišljajo

V ekipi so zdaj štiri dekleta: Špela Ponomarenko Janić, Anja Osterman, Mia Medved in mlada Taja Smukavec. Leta 2017 sta Špela in Anja Osterman že v uvodni sezoni nanizali nekaj izjemnih uspehov. V ekipi, kjer sta poleg Špele in Anje še Mia Medved in Taja Smukavec, za zdaj še niso razmišljali, s kakšnimi ekipami bodo tekmovali. "Večinoma veslamo v enojcih, in če bomo vse dobro pripravljene, bo katerakoli kombinacija dobra. V dvojcu je lepo veslati. Že to, da je tekma deset sekund krajša, je veliko lažje. Tudi za olimpijske igre je v dvojcu na voljo eno mesto več kot v enojcu. Malo bomo poskušali kombinirati na svetovnem pokalu.

Za Špelo Ponomarenko bi bile olimpijske igre v Tokiu že njene četrte. Do zdaj ji še ni uspelo osvojiti medalje, a želja še vedno ostaja. "Že v Riu mi je malo zmanjkalo, tako da upam … Zagotovo je cilj vsakega športnika olimpijska medalja. Tudi zame to velja, glede na to, da vse druge že imam."