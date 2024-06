Osem slovenskih kajakašev v boj za evropska odličja

Slovenska kajakaška reprezentanca v torek odhaja v Szeged, kjer bo do nedelje potekal eden izmed vrhuncev sezone. Madžarska bo gostila evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah. Slovenske barve bo zastopala osemčlanska ekipa, v kateri so zastopane tako izkušnje kot mladostna zagnanost.

Jošt Zakrajšek Foto: Nina Jelenc Med izkušenejše v ekipi sodi Jošt Zakrajšek. Štiridesetletnik bo v Szegedu veslal na 1.000 in 5.000 metrov, predvsem v slednji disciplini je v zadnjih sezonah osvajal mesta povsem pri vrhu, tudi kolajne. "Začetek sezone je bil zelo obetaven. Bil sem zraven na 5.000 metrov, bil sem zelo dobro uvrščen tudi na 1.000 metrih, v A in B finalu. Mislim, da sem lahko na obeh razdaljah dobro uvrščen, a od junaka do bedaka in obratno je kratka pot. Lahko sem dober, lahko pa sem hitro, če se stvari malce narobe postavijo, na dnu uvrstitve. Bazen dobrih tekmovalcev je vsako leto vse večji, moraš biti res zbran na dan tekme," je povedal Zakrajšek.

Špela Ponomarenko Janić Foto: Boštjan Boh Najuspešnejša slovenska kajakašica Špela Ponomarenko Janić, ki je na evropskih in svetovnih prvenstvih ter mediteranskih igrah doslej osvojila 15 kolajn, bo veslala na 200 metrov. Letos je na dveh tekmah svetovnega pokala na tej razdalji nastopala odlično, v Poznanju je osvojila četrto mesto, v Szegedu pa peto. "Letošnja sezona je bila zelo težka, še posebej izbirne tekme in dva tedna, ki sta sledila po tem. Možgane je bilo težko pripraviti, da bi se sploh še usedla v kajak, kaj šele da bi tekmovala, ampak na koncu mi je uspelo. Trenirala sem, kolikor sem lahko. Rezultati na svetovnih pokalih so bili dobri," je povedala Koprčanka.

Anja Osterman Foto: Nina Jelenc Njena nekdanja sotekmovalka iz kajakaškega dvojca Anja Osterman se je letos vrnila na tekmovališča po porodu, lani avgusta se je namreč razveselila sina. Kajakašica ankaranskega kluba Adria bo tekmovala na 500 metrov, pa tudi v kajakaškem dvojcu na 200 in 500 metrov skupaj z Mio Medved. "Zagotovo je drugače, kot sem si predstavljala. Mislila sem, da bom prej v formi, kot sem dejansko bila. Mislim, da sem se za to EP dobro sestavila. Cilj je, da se v vseh treh disciplinah uvrstim v finale, torej v enojcu in v dvojcu z Mio. Bo kar zapleteno. V enojcu imam že v kvalifikacijah zelo hudo konkurenco, tako da bom tam le poskušala veslati z dobrimi občutki. Prvi dan bo fokus na dvojcu, naslednji dan pa na enojcu. Na ta način si bom dobro razporedila tekme skozi celoten vikend."

Rok Šmit visoko meri v moškem dvojcu z Anžetom Urankarjem, s katerim sta letos že prikazala nekaj dobrih nastopov v dvojcu na 500 metrov, tokrat se bosta preizkusila tudi na 200-metrski razdalji. Na najkrajši preizkušnji bo Urankar veslal tudi v enojcu. Tako kot Urankar, ki je aktualni svetovni in evropski prvak v sprintu na divjih vodah, se je mirnim vodam bolj začela posvečati tudi Ana Šteblaj, aktualna evropska članska podprvakinja in svetovna prvakinja do 23 let v sprintu na divjih vodah. V Szegedu bo veslala na 1.000 in 5.000 metrov. Najmlajši član ekipe je Matevž Manfreda, dobitnik kolajn na preteklih mladinskih prvenstvih, ki pa se spopada s poškodbo, tako da njegov nastop še ni povsem zagotovljen.