Mirnovodaši formo pilijo v tujini

Medtem ko so se slalomisti in spustaši na divjih vodah s priprav na novo sezono iz tujine vrnili že v zadnjih februarskih oziroma prvih marčevskih dneh ter tudi že nastopili na domačih tekmovanjih, se najboljši sprinterji na mirnih vodah še mudijo v tujini. Kajakašice, na čelu s Špelo Ponomarenko Janić, so v Avstraliji, Jošt Zakrajšek pa se je znova vrnil v Španijo.

Po rojstvu hčerke Sofie, ki se je pridružila bratcu Adamu v začetku lanskega oktobra, se na pomembno predolimpijsko sezono v Avstraliji pripravlja najuspešnejša slovenska kajakašica Špela Ponomarenko Janić.

"Dekletom kakšen dan prav zavidam, da se lahko zaprejo v svojo sobo in imajo svoj mir ali da lahko gredo na plažo, kadar se jim zljubi, ampak po drugi strani sta Adam in Sofia najlepše, kar se mi je v življenju zgodilo, in tega ne bi menjala za nič na svetu," pravi Ponomarenko Janićeva.

Strah jo je bilo začetka

Pravi, da se je ves čas dobro počutila in napredovala. "Čez zimo sem si morala vzeti tudi kakšen dan počitka več kot dekleta, zato sem se malo bala, kako bo začeti z veslanjem tukaj v Avstraliji. Na koncu je bilo vse dobro, naredila sem čisto vse treninge, ki so bili na programu. Iz treninga v trening še vedno napredujem. Veliko delam tudi na tehniki zavesljaja, predvsem če imamo lažji trening in mi za to ostane dovolj energije," je še dodala Ponomarenko Janićeva.

Poleg Ponomarenko Janićeve in Anje Osterman, ki sta v sezoni 2017 navduševali z nastopi v kajakaškem dvojcu, kilometre v bližini Brisbana nabirata tudi Mia Medved in novo pridružena članica ekipe Taja Smukavec.

Foto: zajem zaslona

Po Avstraliji na Hrvaško

Program treningov je naporen, saj se na prvi trening na vodi odpravijo že ob 6.30, zaključijo pa ga okoli 8.30. Ob desetih sledi trening v fitnesu, ob 15.30 pa še drugi trening na vodi. Do zaključka treninga v Avstraliji manjka le še nekaj dni, a časa za počitek ne bo veliko, saj po nekaj dneh doma sledi selitev v Zagreb, kjer se bodo na Jarunu pripravljale vse do začetka svetovnih pokalov v drugi polovici maja.

"Načrt je, da bi nastopila na dveh svetovnih pokalih ter na svetovnem prvenstvu. Zavedam se, da za svetovne pokale še ne bom v vrhunski formi, ampak mislim, da je pomembno, da na njih nastopim, da ne bi na svetovnem prvenstvu nastopila prvič po dveh letih. Verjamem, da je do svetovnega prvenstva še dovolj časa, da se dovolj dobro pripravim, da osvojitev olimpijskih kvot ne bo problematična," je povedala Ponomarenko Janićeva.

Jošt Zakrajšek se pripravlja v Španiji. Foto: Nina Jelenc

Zakrajšek v Španiji

Z mislimi na svetovno prvenstvo v Szegedu in olimpijske kvalifikacije se pripravlja tudi Jošt Zakrajšek. Član tacenskega kluba še vedno sodeluje s španskim trenerjem Pablom Saavedro Reinaldom, tako da je večino treninga opravil na Pirenejskem polotoku. Pred odhodom v Španijo je sicer nekaj treninga opravil v Sabaudiji skupaj z nemškimi tekmovalci, pa tudi na tekaških smučeh na Pokljuki.

V okviru priprav se je udeležil tudi španskega zimskega prvenstva v Sevilli, kjer je v močni konkurenci na 2000 metrov dosegel drugi čas, na 5000 metrov pa zasedel četrto mesto. "Ti dve tekmi sta služili kot nekakšen pozitivni dodaten zimsko-spomladanski dražljaj za telo ter tudi kot test aerobnih sposobnosti na terenu. S prikazanim in realizacijo tekmovanja sem zelo zadovoljen. Na 5000 metrov pa bi morda lahko iztržil še kaj več, vendar sem se v zadnjem, ključnem obratu odločil za napačno taktično potezo," je povedal Zakrajšek in kot cilj izpostavil SP in lovljenje olimpijske kvote ter tudi evropske igre v Minsku.

