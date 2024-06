Za slovenskimi kajakaši, ki so v Szegedu na Madžarskem, so prvi nastopi na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah. V kvalifikacijah na 200-metrski razdalji sta navdušila Špela Ponomarenko Janić in Anže Urankar.

Špela Ponomarenko Janić je v prvi kvalifikacijski skupini odločno krenila s štarta in v cilj prišla s časom 40,256, kar je več kot pol sekunde hitreje od najbližje zasledovalke Bolette Iversen z Danske, medtem ko je Britanka Emily Lewis za Koprčanko zaostala za 0,713 sekunde. Omenjene tri tekmovalke so si priveslale neposredno uvrstitev v petkov popoldanski finale.

"Mislim, da mi je uspela kar dobra tekma od starta do cilja. Na koncu sem imela tudi nekaj prostora, da sem lahko pogledala, koliko moči lahko še prihranim. Upam, da mi tudi jutri v finalu uspe dobra tekma. Kot sem rekla že prejšnjič, se mi finali letos niso posrečili, upam, da bo ta tretji boljši kot prejšnja dva. Polfinali so bili dobri, zalomilo pa se je v finalu. Če bom osredotočena od starta do cilja in bom odveslala tako, kot znam in kot sem veslala na zadnjih treningih, upam na dober rezultat," je povedala Špela.

Enak podvig je uspel tudi Anžetu Urankarju. Aktualni svetovni in evropski prvak v sprintu na divjih vodah si je z najboljšim časom kvalifikacijske skupine (34,962) zanesljivo priveslal neposredno uvrstitev v finale. V napeti tekmi je Urankar za 0,036 sekunde prehitel Poljaka Jakuba Stepuna, Portugalec Pedro Casinha pa je na tretjem mestu zaostal za 0,26 sekunde.

Mia Medved in Anja Osterman Foto: Nina Jelenc Neposredno uvrstitev v finale sta si zagotovili Mia Medved in Anja Osterman v ženskih kajakaških dvojcih na 200 metrov. Slovenski tekmovalki sta v drugi kvalifikacijski skupini osvojili drugo mesto. Nato sta veslali še na 500-metrski razdalji in si s petim časom kvalifikacijske skupine zagotovili uvrstitev v polfinale. Do dveh polfinalnih uvrstitev sta v konkurenci moških kajakaških dvojcev prišla Anže Urankar in Rok Šmit. Ljubljansko-bohinjska naveza je v kvalifikacijski skupini na 200 metrov zasedla šesto mesto, prav tako šesta pa sta bila tudi na 500-metrski razdalji.

V kvalifikacijah kajakašic na 500 metrov je veslala Anja Osterman. Primorka je v drugi kvalifikacijski skupini v cilj prišla kot tretja, z dvema sekundama zaostanka za vodilno tekmovalko skupine Madžarko Tamaro Csipes (1:53.146). Neposredno napredovanje v finale A si je zagotovila le zmagovalka skupine, Osterman pa bo nastopila v polfinalu.

Ana Šteblaj in Jošt Zakrajšek sta že v kvalifikacijski fazi končala nastope na 1.000 metrov. Zakrajšek je veslal v prvi kvalifikacijski skupini kajakašev na 1.000 metrov in v cilj prišel kot osmi. Na isti razdalji je debi na članskih prvenstvih v sprintu na mirnih vodah doživela Šteblajeva. Ljubljančanka je za zmagovalko druge kvalifikacijske skupine Švedinjo Melino Andersson zaostala 14 sekund in pol.