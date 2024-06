Ponomarenko Janić ob kolajno za 27 tisočink

Izkušena 42-letna Špela Ponomarenko Janić se je po uspešnem nastopu v kvalifikacijah neposredno uvrstila v finale, v njem pa za las ostala brez odličja. Slavila je domačinka Anna Lucz s časom 39,543 sekunde, v tesnem boju za preostali mesti na odru za zmagovalke pa je najkrajšo potegnila prav slovenska tekmovalka. Druga je bila Poljakinja Katarzyna Koldziejczyk (+0,737), tretja pa Danka Bolette Iversen (+0,787). Ponomarenko Janić je zaostala 0,814 sekunde.

"Letos te stotinke in tisočinke niso na moji strani. Res sem si želela te medalje. Na koncu se ni izšlo. V zadnjih desetih metrih sem izgubila ravnotežje. Tam sem se skoraj prevrnila in mislim, da je bila tam tista točka, kjer sem danes zapravila medaljo," je po nastopu povedala slovenska tekmovalka. To je bilo sicer njeno drugo četrto mesto letos na 200-metrski razdalji, saj je bila tik pod stopničkami na svetovnem pokalu v Poznanju. Na prvi tekmi svetovnega pokala v Szegedu je bila peta.

Anže Urankar in Rok Šmit Foto: Nina Jelenc Anže Urankar in Rok Šmit sta prav tako nastopila v finalu na 200 metrov v dvojcu. Z zaostankom slabih šestih desetink sekunde sta zasedla sedmo mesto. Slavila je portugalska naveza s časom 31,58 sekunde. V polfinalu sta bila v svoji skupini tretja. Pred tem je isti dvojec v polfinalu na 500 metrov zasedel zadnje deveto mesto. Urankar bo v finalu na 200 metrov med posamezniki nastopil v soboto ob 16.58.

V finale sta na 500 metrov v dvojcu napredovali Anja Osterman in Mia Medved. Na drugem mestu sta zaostali le za rusko navezo Svetlana Černigovska in Anastasija Dolgova. Finale bo v nedeljo ob 11.19. Še pred tem Ostermanova in Medvedova čaka finale na 200 metrov, ta bo v soboto ob 16.49. Ostermanova je bila v polfinalu na 500 metrov med posameznicami zadnja, deveta v svoji skupini.

Mia Medved in Anja Osterman Foto: Nina Jelenc

V nedeljo bosta od Slovencev nastopila še kajakaša Anja Štebljaj (15.08) in Jošt Zakrajšek (15.45) na posamičnih tekmah na 5.000 metrov.