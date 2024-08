Mia Medved in Rok Šmit tik za dobitniki kolajn

Sprinterja na mirnih vodah Mia Medved in Rok Šmit sta na svetovnem prvenstvu na mirnih vodah v Samarkandu priveslala do lepega uspeha slovenskega kajakaštva. V finalu mešanih kajakaških dvojcev na 500 metrov sta zasedla četrto mesto.

Primorsko-gorenjska naveza Mia Medved - Rok Šmit je tudi na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah nastopila odlično in se veselila enega največjih uspehov. Tekmovalca, ki sta letos v konkurenci mešanih dvojcev na 500 metrov stala na stopničkah na tekmi svetovnega pokala v Poznanju, sta zasedla četrto mesto in ponovila lanski rezultat, ko sta bila na svetovnem prvenstvu v Duisburgu prav tako četrta. Zmage sta se veselila Portugalca Teresa Portela in Messias Baptista.

Špela Ponomarenko Janić Foto: Nina Jelenc Uspešno je s kvalifikacijami kajakašic na 200 metrov opravila Špela Ponomarenko Janić, ki je v tesnem kvalifikacijskem boju za stotinko zaostala za Alino Svito, ki vesla pod nevtralno zastavo. Z drugim rezultatom kvalifikacijske skupine se je brez težav neposredno uvrstila v nedeljski finale A in s tem v boj za kolajne.

V konkurenci kajakašev na 200 metrov je Anže Urankar zmagal v svoji kvalifikacijski skupini in bil od tekmecev v skupini hitrejši za nekaj več kot tri desetinke. S tem je zanesljivo napredoval v popoldanski polfinale, kjer pa ga je čakala težja naloga, saj se je za mesto med najboljšo trojico boril s kar nekaj hitrimi kajakaši. Uspešen je bil tudi v tej fazi tekmovanja in se z drugim časom polfinalne skupine prebil v nedeljski finale A. Od Urankarja je bil boljši le Španec Carlos Garrotte, nekdanji svetovni in evropski prvak na tej razdalji.

Prvič v zgodovini svetovnih prvenstev je bil na štartu slovenski četverec. Mia Medved, Anja Osterman, Anže Urankar in Rok Šmit po nastopu z usklajenostjo sicer niso bili najbolj zadovoljni, a je njihov nastop zadostoval za tretje mesto v kvalifikacijski skupini, s tem pa tudi za neposredno uvrstitev v nedeljski finale.

Izmed slovenskih predstavnikov bo v nedeljo najprej v finalu B na 500 metrov veslal Matevž Manfreda, sledil bo A-finale ženskih kajakaških dvojcev na 200 metrov z Medved in Osterman, finale kajakašic na 200 metrov s Ponomarenko Janić, finale kajakašev na 200 metrov z Urankarjem ter finale mešanih kajakaških četvercev na 500 metrov. Povsem na koncu so na sporedu tekme na 5000 metrov, kjer bosta nastopila Ana Šteblaj (14.09) in Jošt Zakrajšek (14.39).