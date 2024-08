Kajakaši in kanuisti na divjih vodah so se v nedeljo vrnili s svetovnega prvenstva v Španiji, kjer so se naši spustaši odlično odrezali. Med njimi tudi Simon Oven, ki je v klasičnem spustu osvojil naslov svetovnega prvaka in drugouvrščenega Francoza Maxencea Barouha prehitel za pičle štiri stotinke. "Izračunali so, da je bila razlika na okrog šest kilometrov dolgi progi vsega 22 centimetrov," nam je zanimivo podrobnost na začetku povedal Oven.

Ko smo ga vprašali, ali morda ve, kje na progi je dobil te štiri stotinke oziroma 22 centimetrov, nam je v smehu odgovoril, da pri trdem treningu čez zimo in poletje. A ob tem je treba povedati, da je minilo kar nekaj časa, da se je spet povzpel na vrh. Danes 31-letni kajakaš je prvi naslov svetovnega prvaka osvojil leta 2018, potem pa čakal šest let, da je na svetovnem prvenstvu spet stopil na najvišjo stopničko.

Dolga leta ga je treniral Srečko Masle. Foto: Boštjan Boh

"Vmes smo se malo lovili, ker je moj nekdanji trener Srečko Masle odšel v pokoj. Moral sem se navaditi na spremembe. Torej Maks Frančeškin (današnji trener, op. p.) se je moral navaditi na nas in mi nanj."

V sezoni 2021 pa je imel težavo s precej nenavadno poškodbo, ki mu je vzela dva meseca treninga, s tem pa se je moral posloviti od sezone oziroma vrhunskih rezultatov. Mirovati je moral zaradi ugriza mačke. "Imam namreč belgijskega ovčarja, ki se je nekoč zapletel z mačkom. Medtem ko sem ju dajal narazen, je maček na koncu ugriznil mene. Težava je, da ima maček dolge in ostre zobe … Vse se mi je vnelo, tako da sem moral na operacijo. Trajalo je kar nekaj časa, da se je vse postavilo na svoje mesto."

Anže Urankar, Nejc Žnidarčič in Simon Oven so v ekipnih vožnjah v sprintu osvojili zlato. Foto: Anton Urankar

Brez klubskega kolega bi bilo veliko težje

Simon večino treninga opravi skupaj z Anžetom Urankarjem (svetovnim prvakom v šprintu v spustu, op. p.). Oba sta bila znana po tem, da sta se na vsakem treningu priganjala do zadnjega atoma moči. Je tudi danes tako? "Včasih je bilo tako, danes pa smo malo starejši in je treba trenirati bolj z glavo. Prepričan sem, da bi bila drug brez drugega veliko slabša. Super je, da je on moj partner pri treningu."

Veliko treninga opravi tudi v čolnu za mirne vode, a prav velikih ambicij v tej disciplini nima. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

V olimpijski disciplini prav veliko ambicij nima

Zanimivo, da mu proga na prizorišču ni najbolj ustrezala. Pred tem je na tej progi tekmoval na evropskem prvenstvu in ni dosegel želenega rezultata. Letos je vedel, kaj ga čaka, zato je bilo lažje.

Ta uspeh je dosegel tudi po zaslugi treningov s čolnom za mirne vode. Ti so hitrejši, lepše drsijo po vodi in zato mu treningi minevajo hitreje. Ima ambicije tudi na tekmovanjih na mirnih vodah, ki je tudi olimpijska disciplina?

"Ne, prav veliko ambicij nimam. Kot sem že povedal, trening je boljši in letos, ko smo imeli nekaj več časa, smo šli zraven na kakšno tekmo. Če bi si želel kaj več, bi moral še veliko preveslati v čolnu za mirno vodo. Tehnika je vendarle precej drugačna, mislim pa tudi, da sem že nekoliko prestar. Težje bi se navadil."

Foto: Osebni arhiv

Po naslovu svetovnega prvaka tekmovalcu ambicij na zmanjka. Simon se sicer s tekmami ne obremenjuje toliko, saj uživa tudi pri treningu. "Če mi na koncu tekma uspe, je to samo še dodatna nagrada. Všeč mi je ta stil življenja. Seveda, včasih je tudi težko, ampak res uživam v tem. In da, bolj ko je naporen trening, bolj mi je všeč," pove Ljubljančan, ki še ne razmišlja o tem, da bi veslo postavil v kot. "Če pa bo v življenju nasproti prišlo kaj boljšega, bom to izkoristil. Vsako leto, ko sem starejši, je težje začeti kaj novega. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost, a za zdaj je vse v redu."

Simon prav veliko dopusta ne bo imel oziroma ga ne načrtuje, saj bosta v tem času z dekletom obnavljala skupni dom. "Že tako imam dovolj potovanj, ko hodimo na tekme, zato mi ustreza, če sem malo doma. Dva ali tri tedne bo malo bolj umirjeno, potem pa počasi začenjamo trenirati."

Preberite še: