Dva slovenska dvojca v finalu prvenstva v Samarkandu

Samarkand v Uzbekistanu, ki je vse bolj priljubljena turistična destinacija, gosti svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah. Prvi dan je bil uspešen tudi za slovenske kajakaše, saj so si priveslali dva finalna nastopa. Uspešna sta bila ženski dvojec na 200 metrov ter mešani dvojec na 500 metrov.

V popoldanskem programu sta se izkazali Mia Medved in Anja Osterman, ki sta v kvalifikacijski skupini kajakašic na 200 metrov zasedli drugo mesto in se neposredno uvrstili v nedeljski finale. Rok Šmit in Mia Medved pa sta bila uspešna v mešanem kajakaškem dvojcu na 500 metrov, z drugim mestom kvalifikacijske skupine sta se neposredno uvrstila v sobotni finale.

Na 500-metrski razdalji je tekmoval Matevž Manfreda. V kvalifikacijski skupini je v cilj prišel kot četrti in se tako zanesljivo uvrstil v polfinale, kjer pa je nato ciljno linijo prečkal kot šesti. To pomeni, da bo v nedeljo veslal v finalu B na 500 metrov.

V kvalifikacijah na 1.000 metrov pa je nastopila Ana Šteblaj. Dobitnica bronaste kolajne na nedavnem svetovnem prvenstvu v sprintu na divjih vodah v Španiji je tokrat svoj nastop zaključila v kvalifikacijski fazi, saj je bila v svoji skupini deveta. V nedeljo jo čaka še tekma na 5.000 metrov.