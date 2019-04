Svetovni prvak zaradi bolečin še marmelade ne more odpreti

Tudi letos je glavni del priprav opravil v Španiji. Foto: osebni arhiv

Že nekaj let se pripravlja v Španiji

Tako kot že zadnjih nekaj let se je Nejc tudi to leto odpravil na priprave v Španijo, kjer opravi glavni del priprav na novo sezono. Imel je zelo številčno družbo domačih in tujih tekmovalcev. "Mislim, da nas je bilo okrog 70 tekmovalcev. Kar veliko. Življenje tam ni drago in pogoji za treniranje so zelo dobri," nam je uvodoma razkril Žnidarčić, ki še ne pomni tako dobrih vremenskih razmer, kot jih je imel letos.

Sanacija komolcev lahko traja tudi eno leto

Čeprav so bili pogoji zelo dobri, pa ima aktualni svetovni prvak nekaj težav z bolečinami v komolcih, ki se mu vlečejo že od lanske jeseni. Posledice poškodb ne čuti toliko pri treniranju kot v vsakdanjem življenju.

"Na vodi nimam težav, še največ jih imam pri običajnih življenjskih opravilih. Na primer zelo težko odprem marmelado, ko gre ravno za to rotacijo v zapestju. Kar nekajkrat sem obiskal fizioterapevta in rekli so mi, da sanacija te poškodbe traja kar nekaj časa. Ta naj bi trajala od šest mesecev do enega leta," je povedal Žnidarčič, ki si bo več časa za rehabilitacijo vzel po domačem evropskem prvenstvu, to bo letos maja na Soči.

Domače tekme so mu v veliko breme

Soča je reka, na kateri je Žnidarčič naredil prve zavesljaje in bi jo lahko prevozil z zaprtimi očmi. Proga mu leži, saj predel, kjer bo evropsko prvenstvo, precej divji. Nejc je namreč poznan kot tekmovalec, ki ima izjemen občutek za divjo vodo. Čeprav mnogokrat slišimo, da je najlepše tekmovati doma, pa 35-letni kajakaš priznava, da mu je domača tekma tudi veliko breme.

"Doma je zmeraj lepo tekmovati, ko je veliko gledalcev in prijateljev. Po drugi strani pa ni prijetno, ker je veliko večji pritisk. Doma sem tekmoval že na svetovnem prvenstvu in evropskem prvenstvu, ampak v tujini mi je lažje tekmovati. Zmeraj je lepo zmagati doma, ampak pritisk je veliko večji. Mislim, da je tako pri večini športnikov, ampak morda tega ne povedo. Tudi sam sem se pogovarjal z nekaterimi športniki in tudi oni doma čutijo večji pritisk." S 35 leti je Nejc Žnidarčič med najbolj izkušenimi kajakaši v svetovni karavani, a o koncu kariere še ne razmišlja. Foto: Osebni arhiv

O koncu kariere ne razmišlja

Nejc, ki ima z največjih tekmovanj toliko medalj, da jih več ne šteje, bo letos v španskem La Seu d'Urgellu branil naslov svetovnega prvaka. V tem primeru ne čuti nobenega bremena glede na to, da bo branil naslov svetovnega prvaka. Na tej progi je Peter Kauzer, naš najboljši slalomist, leta 2009 prvič slavil naslov svetovnega prvaka. In kako Nejc gleda na olimpijsko progo iz leta 1992?

"Proga je dokaj lahka in tudi pretoka ni veliko, tako da bo fizično zahtevna. Tako kot na vsaki progi so tudi tukaj malenkosti. Upal sem, da bo tehnično nekoliko bolj zahtevna, ampak je v redu. Mislim, da bo zelo lepa tekma."

Trening na progi v Španiji, kjer bo Nejc branil naslov svetovnega prvaka.

S 35 leti je Nejc Žnidarčič med najbolj izkušenimi kajakaši v svetovni karavani, a o koncu kariere še ne razmišlja. "Dokler bodo rezultati, nad katerimi se ne morem pritoževati, ne nameravam končati. Če pogledamo Petra Kauzerja. On je starejši od mene in je še vedno vrhunski tekmovalec. Prav tako Špela Ponomarenko Janić … Leta pri športnikih se dvigujejo."

Žnidarčič ima to srečo, da je v slovenski vojski zaposlen že enajsto leto. Foto: Nina Jelenc

Pred časom smo pisali o Simonu Ovnu, aktualnem svetovnem prvaku v klasičnem spustu. Ta se že nekaj časa spogleduje s koncem kariere, saj je zelo težko živeti samo od kajaka na divjih vodah. Sploh od spusta, ki ni olimpijska disciplina in je zaradi tega medijsko še manj zanimiv. Žnidarčič ima to srečo, da je v slovenski vojski zaposlen že enajsto leto.

"Glede tega je super, ker imam določeno varnost in se mi ni treba obremenjevati. Srečo imam tudi, da imam nekaj dobrih sponzorjev, zaradi katerih živim nekoliko lažje, ne iz meseca v mesec. Mislim, da je danes pomembno, kaj lahko kot športnik z vidika trženja ponudiš sponzorju."