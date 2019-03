Aktualni svetovni prvak: Od tega se ne da živeti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Simon Oven, slovenski kajakaš na divjih vodah, je lani v klasičnem spustu v Švici osvojil naslov svetovnega prvaka, kar do zdaj ni uspelo še nobenemu tekmovalcu v samostojni Sloveniji, niti v nekdanji Jugoslaviji. Odlični slovenski tekmovalec se danes spogleduje s koncem kariere, saj kot pravi, na tak način ne more živeti.

Foto: Vid Ponikvar

Kako velik je bil njegov uspeh, pove med drugim tudi podatek, da je bil v lanski sezoni razglašen za kajakaša leta ter v močni konkurenci za seboj pustil tudi Petra Kauzerja, srebrnega olimpijca iz Ria in aktualnega evropskega prvaka v slalomu. A Simon se zaveda, da se s temi priznanji ne more preživljati. V zimskem pripravljalnem obdobju je bil tik pred tem, da veslo postavi v kot in se loti drugega dela.

"Nisem vedel, kaj naj naredim. Tudi moj trener (Srečko Masle, op. p.) ni vedel, ali bo še opravljal delo trenerja ali se bo upokojil. No, pozneje je vse skupaj dobro steklo, tako da imam zdaj zelo dober občutek na vodi," je povedal naš sogovornik, ki ga letos na domači Soči čaka evropsko prvenstvo.

Na začetku pripravljalnega obdobja je zaradi vsega skupaj treniral nekoliko manj. Ponavadi je začel že zelo zgodaj trenirati in nabirati kilometre, a meni, da mu je ta premor pomagal in da se na divji vodi zelo dobro počuti.

Že nekaj časa mu obljubljajo Foto: Nina Jelenc

Ljubljanskemu kajakašu že nekaj časa obljubljajo, da se bo v državni upravi odprlo mesto zanj, a do danes še ni dobil pravega klica. V njem zato še vedno obstaja dvom o športni karieri v prihodnosti. Kot je izjavil, trenutno v veslanju še vedno uživa.

"Še vedno bi zelo rad veslal, ampak od tega se ne da živeti. Bomo videli, kako bo. Že trikrat sem imel določen datum, ko naj bi dobil službo v državni upravi, a se je vedno nekaj zalomilo. Težava je v tem, da se razmere podaljšujejo in da ne veš, ali se bo iz tega kaj izcimilo. Obljubljajo ti, potem pa ti prestavijo datum. Danes sploh nočem vedeti, kdaj je naslednji datum, da ne bom znova razočaran."

Po lanskih podatkih je zaposlenih 115 slovenskih športnikov in trenerjev Foto: Sportida

Po podatkih iz decembra 2018 je v državni upravi zaposlenih 115 slovenskih športnikov in trenerjev. Od tega jih je 70 zaposlenih v Slovenski vojski, 30 na policiji in 15 na finančni upravi. Jim bo uspelo najti mesto tudi za Simona Ovna, čigar lanski naslov svetovnega prvaka še zdaleč ni edini uspeh? Dve leti zapored je bil tudi skupni zmagovalec svetovnega pokala, poleg drugih uspehov pa ima tudi srebrno medaljo z evropskega prvenstva.