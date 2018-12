Simon Oven in Urša Kragelj kajakaša leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kajakaška zveza Slovenije je v ljubljanski Stari mestni elektrarni na tradicionalni prireditvi Kajakaš leta nagradila najboljše tekmovalke in tekmovalce iztekajočega se leta. Kajakaš leta je postal Simon Oven, kajakašica pa Urša Kragelj.

Kot so pojasnili pri Kajakaški zvezi Slovenije, izbor najboljšega kajakaša leta ni bil enostaven. Peter Kauzer se je junija veselil naslova evropskega prvaka v slalomu na divjih vodah, kajakaš Simon Oven je postal svetovni prvak v klasičnem spustu na divjih vodah, Nejc Žnidarčič je osvojil naslov svetovnega prvaka v kajaku v sprintu na divjih vodah, v istem finalu je bil Vid Debeljak drugi, Anže Urankar tretji, naslov svetovnega prvaka v sprintu na divjih vodah pa si je v kanuju priveslal še Blaž Cof.

V tesnem glasovanju so na koncu za športnika leta Kajakaške zveze Slovenije izbrali Simona Ovna, ki je to nagrado prejel prvič.

Oven je z naslovom svetovnega prvaka v klasičnem spustu na prvenstvu v švicarskem Muotathalu poskrbel za zgodovinski dosežek. Postal je namreč prvi slovenski kajakaš, ki je v klasičnem spustu osvojil zlato kolajno na svetovnem prvenstvu. Kajakaš KKK Ljubljana je poleg naslova svetovnega prvaka zelo uspešno nastopal tudi v svetovnem pokalu in se še drugo leto zapored veselil tudi zmage v skupnem seštevku te serije.

Kraljevi naziv med dekleti

Pri dekletih je ta naziv pripadel Urši Kragelj. Foto: Vid Ponikvar Nagrado za najboljšo kajakašico leta je tokrat prejela primorska slalomistka na divjih vodah Urša Kragelj. Tridesetletna tekmovalka KK Soške elektrarne je za vrhunski dosežek poskrbela na zadnji tekmi sezone - svetovnem članskem prvenstvu v Riu de Janeiru. Kragljeva je bila v Braziliji četrta, za bronom pa zaostala le za nekaj desetink sekunde. S tem je postavila doslej najboljši posamični rezultat na članskih svetovnih prvenstvih, sicer pa se že lahko pohvali z ekipnimi kolajnami s svetovnih prvenstev, dvema posamičnima kolajnama z evropskih prvenstev, pa tudi naslovom mladinske svetovne prvakinje.

Nagrado za najboljšega mladinca leta je prejel Lan Tominc, ki je na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu osvojil zlato kolajno v slalomu na mirnih vodah z ovirami in tako nadaljeval niz slovenske nepremaganosti v tej disciplini na MOI (pred njim sta bila mladinska olimpijska prvaka tudi Simon Brus in Anže Urankar).

Za najboljšo mladinko leta je bila izbrana Eva Alina Hočevar, mladinska svetovna prvakinja in evropska podprvakinja v slalomu na divjih vodah, ki se je skupaj z Leo Novak veselila še zlata in brona v dvojcu na evropskem mladinskem prvenstvu v spustu na divjih vodah, ob tem pa je osvojila še tri kolajne v ekipnih tekmah na svetovnem mladinskem prvenstvu v slalomu in spustu na divjih vodah.

Najboljša tekmovalka leta na mirnih vodah je postala Anja Osterman, dobitnica bronaste kolajne na 500-metrski razdalji letošnjih sredozemskih iger v Španiji, najboljši tekmovalec na mirnih vodah pa je Jošt Zakrajšek.