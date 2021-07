Kranjčana pičila najbolj strupena riba Jadrana #video

Dopustniška radoživost in brezskrbnost sta odlična priložnost za nepazljivost. To je minuli petek na svoji koži še posebej boleče začutil 58-letni Kranjčan, ki se je med ribolovom zbodel na bodice ene najbolj strupenih rib v vsem Jadranskem morju – morskega pajka oziroma morskega zmaja. Ta živi v globinah do 150 metrov, a poleti, ko se med junijem in avgustom drsti, priplava vse do plitvin ob obali, kjer leže ikre. Običajno se zakoplje v mivko in iz nje moli le strupeno hrbtno plavut.

"Dejansko sta dva moška lovila ribe z barke od Pirana naprej proti odprtemu morju in eden od njiju je ujel ribo pajka, ki ga je pičila. Seveda je zaradi tega imel močne bolečine in je potreboval takojšnjo pomoč. Njegov kolega je poklical policijo in ker so naši pomorski policisti 24 ur na dan na morju zaradi opravljanja svojih interventnih nalog, so se seveda odzvali," je televizijski ekipi Planet TV na terenu pojasnila Anita Leskovec s Policijske uprave Koper.

Piki morskega pajka so lahko tudi usodni

S policijskim čolnom so nesrečnega Kranjčana odpeljali v Izolo, kjer so ga prevzeli reševalci in odpeljali v bolnišnico.

"Res je, da smo imeli pacienta, ki ga je zbodel morski pajek, najbolj strupena riba. Bil je oskrbljen skladno s smernicami, dobil je ustrezno protibolečinsko terapijo ter bil potem varno odpuščen. Piki morskega pajka so v teoriji potencialno lahko smrtni, pride lahko tudi do mišične paralize in smrtnega izida, vendar se to doslej ni zgodilo," je opozoril Slaven Bajić iz Splošne bolnišnice Izola.

Ne zamerite se požrešnici

Čeprav strup morskega pajka oziroma morskega zmaja zelo hitro preide v kri, na srečo v Sloveniji še nismo imeli smrtnega primera zaradi vboda, predstavlja pa nevarnost tako za kopalce kot tudi ribiče. "Ker je zelo požrešna riba, se hrani na morskem dnu predvsem z manjšimi ribicami in rakci in dejansko napada tudi vabo, s katero ribiči lovijo druge ribe," pa je pojasnila Martina Orlando Bonaca z Nacionalnega inštituta za biologijo.