Najlepše gugalnice na Jadranu, ki privabljajo vplivneže

Gugalnice v morju so postale pravi hit med vplivneži z Instagrama. Zadnja leta so se začele pojavljati tudi na jadranski obali, kjer nastajajo ene od najlepših poletnih fotografij.

Gugalnice v morju so svetovno slavo doživele s pomočjo vplivnežev, ki so začeli na njih snemati dih jemajoče fotografije.

Sprva je šlo za tropske in oddaljene destinacije, a zdaj lahko takšne gugalnice najdemo tudi na jadranski obali, kjer so hitro prepoznali, kakšno reklamo lahko vplivneži naredijo s fotografiranjem na gugalnici in označbo lokacije.

Če dopustujete na Korčuli, Hvaru, Krku, v mestih Jadranovo ali Omiš, boste zagotovo lahko posneli privlačne poletne fotografije na gugalnici in se na njej še malce ohladili. Tako kot nekatere znane Slovenke, kot sta na primer plesalka in manekenka Nadiya Bychkova ter nekdanja pevka in podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek.

Carpe Diem Beach, Hvar

La'Banya, Korčula

Jadranovo

Beach Zala Stara Baška, Krk

Moro Beach Stupe, Korčula

Hotel Plaža Duće, Omiš

