Kaj je dobro vedeti, preden gremo na sonce?

Ko pride poletje, je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da ne pozabimo na zaščito pred soncem. Sončna krema je eden ključnih dejavnikov pri skrbi za zdravje in videz naše kože. Najbolj prav bi bilo, da bi kremo za sončenje imeli vedno s seboj, tudi ko smo na sprehodu po mestu in ko ležimo v senci na plaži.

Vroče poletne temperature kličejo po ohladitvi ob vodi. Ob tem ne pozabimo na varno zaščito svoje kože. Foto: Getty Images

Čeprav številni strokovnjaki menijo, da bi morali sončno kremo uporabljali vse leto, bo marsikdo kožo prvič zaščitil šele ob prihodu na plažo. Ker pa je vsem dobro znano, da se ozonska plast tanjša in da se posledično izpostavljenost UV-žarkom povečuje, je nasvet o vsakodnevni zaščiti kože vredno upoštevati.

Kako sonce škoduje koži?

Daljša in nevarna izpostavljenost sončnim žarkom lahko privede do več neželenih posledic. Prva in najprej vidna so vsekakor sončne opekline. Čeprav hitro porjavite, strokovnjaki zagovarjajo trditev, da zdrave zagorelosti ni. To je le obrambni odziv kože oz. gre za njeno poškodbo, če je (pre)dolgo izpostavljena soncu. Pogosta in pretirana izpostavljenost UV-žarkom na dolgi rok prinaša pospešeno staranje kože, ki postane neelastična, zgubana in izsušena. Poleg vsega tega prevelika izpostavljenost UV-sevanju povzroči tveganje za nastanek kožnega raka.

Kako se zaščitimo pred soncem?

Z dosledno in pravilno zaščito se lahko večini posledic, ki jih prinaša izpostavljenost sončnemu UV-sevanju, izognemo. Najvarnejša zaščita je izogibanje sončnim žarkom in iskanje sence, takrat ko je sonce najmočnejše. Soncu se izpostavimo v zgodnjih dopoldanskih in poznih popoldanskih urah. Pa tudi takrat se zaščitimo z oblačili temnejših barv, pokrivali in sončnimi očali. Nikakor pa v nobenem primeru ne pozabimo na uporabo kakovostne sončne kreme. Že med plavanjem v morju namreč presežemo najdaljši varni čas izpostavljanja sončnemu UV-sevanju.

Ko se izpostavljamo sončnim žarkom, se ustrezno zaščitimo s pokrivali, sončnimi očali in kakovostno sončno kremo. Foto: Thinkstock

Uporabljajmo le kakovostne kreme za sončenje

Prednosti uporabe kreme za sončenje

Glavna prednost, kot že nič kolikokrat slišano, je zaščita pred širokim spektrom škodljivih UV-žarkov. Tudi najblažje sončne opekline imajo lahko škodljive posledice, zato se zaščitimo ob vsakem izpostavljanju sončni svetlobi.

Kreme za sončenje pomagajo ohranjati enakomerno polt. Poškodbe zaradi sonca so namreč eden od številnih vzrokov za neenakomeren odtenek kože in vsakodnevna uporaba zaščitnih sredstev pomaga pri preprečevanju tega neželenega učinka.

Uporaba kreme za sončenje pomaga tudi pri zaščiti kože pred prezgodnjim staranjem, ki ga povzroči pogosta in čezmerna izpostavljenost sončnim žarkom, ta pa pusti poškodbe na koži. Poleg tega poskrbimo za vnos negovalnih sestavin v kožo, kar prispeva k na videz bolj sijoči in zdravi koži.

S sončno kremo tudi učinkovito zmanjšamo tveganje za nastanek kožnih obolenj in kožnega raka.

Vsakodnevno nanašanje sončne kreme se morda zdi nepotreben korak, a je ključnega pomena pri ohranjanju zdrave kože, zato bodimo pri nanašanju dosledni in redni.

Kremo za sončenje nanesite na vse izpostavljene dele kože. Za težko dostopna mesta, kot je hrbet, prosite nekoga, da vam pomaga. Foto: Thinkstock

Kako kremo za sončenje pravilno uporabimo?

Naša koža je soncu izpostavljena vsakič, ko gremo ven, tudi ko sedimo pred šotorom v kampu, ob oblačnih dneh in v hladnejšem delu leta. Torej ne glede na to, ali smo na dopustu ali se rekreiramo v okolici doma, ne pozabimo na zaščito pred sončnim UV-sevanjem.

Kreme za sončenje varujejo našo kožo pred neželenimi učinki, kot so sončne opekline, prezgodnje staranje, kožni rak ... Vendar le, če jih nanašamo pravilno. Priporočljivo je, da se s sončno kremo zaščitimo vsakič, ko bomo sončni svetlobi izpostavljeni več kot petnajst minut. Uporabljajmo izdelke z zaščitnim faktorjem 30 ali več, ki je vodoodporen in nas ščiti tako pred UVA- kot UVB-žarki.

Zaščitno kremo nanesimo na vse izpostavljene dele telesa vsaj trideset minut prej, preden se bomo izpostavili sončni svetlobi. Pri nanašanju sončne kreme se držimo pravila, da jo nanesemo v dovolj veliki količini in da jo dobro vtremo v kožo. Ne pozabimo na ušesa, zadnji del kolen in ustnice.

Sončno kremo nanesimo pred vsako aktivnostjo na prostem in postopek nanašanja ponovimo na vsaki dve uri oz. po vsakem plavanju ali intenzivnem športnem udejstvovanju. Ne uporabljajmo kreme, katere rok uporabe je že pretekel, ima neprijeten vonj ali pa so se sestavine med seboj ločile - take ne zagotavljajo več zadostne zaščite.

Zaščita občutljive otroške kože

Otrok nikakor ne izpostavljajmo neposredni sončni svetlobi. Njihova koža je občutljivejša od kože odraslih. Poskrbimo za redno in ustrezno zaščito njihove kože z visokim zaščitnim faktorjem. Kljub vsemu naj se zadržujejo v senci. Ko pa se kopajo v morju ali so kako drugače izpostavljeni sončnim žarkom, jih pokrijmo s kapo ali klobučkom in oblecimo v oblačila z UV-zaščito.

Otroci nas opazujejo in ponavljajo naše navade. Bodimo jim za zgled pri nanašanju sončne kreme, kadar se izpostavljamo sončni svetlobi, in jim pomagajmo, da se v času odraščanja izognejo poškodbam kože zaradi sonca.

Občutljiva otroška koža potrebuje posebno pozornost. Foto: Thinkstock

Sonce je vir življenja

Sonce vsekakor nima le škodljivih učinkov. Je vir življenja in dobrega počutja ter pomaga pri tvorbi vitamina D v naši koži, ta pa je izrednega pomena za naše zdravje. Sonce tudi spodbuja naš imunski sistem, zato se varno in z glavo izpostavljajmo njegovim žarkom ter toliko, kolikor je potrebno, da ne bo neželenih učinkov sončenja.

Pri tem pa ne pozabimo na zaščito izpostavljenih delov kože.