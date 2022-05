Igor Kadunc: RTV v mojem mandatu ni bila pod vplivom ne fašistov ne komunistov

Prejeli smo odziv nekdanjega generalnega direktorja RTV in sedanjega direktorja STA Igorja Kadunca na komentar odgovornega urednika Siol.net Petra Jančiča z naslovom Kako bo zavladal Golob in odpustil Rebernikovo . Odziv Kadunca v nadaljevanju objavljamo v celoti in brez uredniških posegov.

Že večkrat sem avtorja opomnil, da vedno znova napačno navaja, da sem kot generalni direktor januarja 2018 razrešil tedanjo urednico Informativnega programa TVS (v nadaljevanju IP TVS) Jadranko Rebernik zaradi njenih usmeritev. Zdaj vsaj ni (tako kot običajno) zapisal, da naj bi jo zamenjal zaradi prispevka Igorja Pirkoviča o Thompsonu. Razen če se nanj nanaša nekoliko nejasna navedba o dajanju možnosti odgovora obtoženemu. Do zdaj je vedno znova navajal, da je Rebernikova žrtev neke zarote, da naj bi jo, kot piše, odpustili pred tedanjimi volitvami, zato sem kot informacijo javnega značaja zaprosil za moj sklep o začetku postopka njene razrešitve 2. 11. 2017 (tedaj seveda ni bilo na vidiku nobenih volitev!). Dodatni razlog je, da se ne morem nehati čuditi Andreju Grahu Whatmoughu, da jo je ponovno imenoval za odgovorno urednico.

Zelo žal mi je, da večkratnih navedb Petra Jančiča ni sama demantirala ali ga vsaj prosila, naj neha navajati neresnice. Tako moram zdaj sam zelo jasno povedati, zakaj sem tedaj ocenil, da ne opravlja svojega dela v skladu z zahtevami mesta odgovorne urednice IP TVS. Naj povem, da sem v skladu z ureditvijo za mnenje o razrešitvi zaprosil uredništvo IP TVS. Od 167 članov uredništva jih je glasovalo 74. Za razrešitev je bilo 64,86 % glasujočih. Torej ni šlo za kakšno samovoljo dr. Ljerke Bizilj, ki je razrešitev predlagala (27. 9. 2017), ali mene, ki sem jo izpeljal. Vem sicer, da Peter Jančič na mnenje uredništva ne da kaj dosti, vendar mislim, da so tudi sodelavci podali jasno oceno njenega dela.

No, pa pojdimo k razlogom. Še enkrat, žal mi je, da Jadranka Rebernik ne zmore samorefleksije. Dr. Ljerka Bizilj se je z Jadranko Rebernik ob nastopu funkcije dogovorila, da bo Rebernikova izvedla reorganizacijo uredništva in sprejetje kadrovskih ukrepov na podlagi s strani direktorice TVS posredovanega predloga. Namesto nje sta to morala pripraviti urednika IP TVS (21. 1. 2016), vendar se tudi po tem ni zgodilo nič. Posledično je delo ostalo pri ustaljenih vzorcih, kar je povzročalo veliko nezadovoljstva.

Drugi razlog je bil, da je septembra 2017 ravno v času glavnih referendumskih oddaj o drugem tiru in blizu začetka volilne kampanje za predsedniške volitve odšla na dopust. Brez odobritve direktorice TVS. Pooblastila je prenesla kar na producenta IP, ki seveda ni primeren za nadomeščanje, saj nima nobenih novinarskih in uredniških izkušenj! Prav tako ni za nadomeščanje prejel nobenih navodil odgovorne urednice. V nadaljevanju dr. Ljerka Bizilj opiše vse težave pri komunikaciji s podrejenimi uredniki in vodji projektov volitev. Tako je nesporno, da je s slabo komunikacijo in nepričakovanim prenašanjem nalog povzročala zastoje v programskih in produkcijskih procesih, to pa je povzročalo škodo in hujše motnje pri opravljanju dejavnosti. Dodala je, da gre pri odgovorni urednici za pomanjkanje sposobnosti vodenja kolektiva in organizacije dela, da bi to potekalo čim bolj nemoteno.

Ali obstaja morebitna podobnost s težavami, o katerih se govori v zadnjem času, ko jo je Andrej Grah Whatmough ponovno imenoval za odgovorno urednico IP TVS, prepuščam bralcu.

Sam sem, ker je v primeru morebitnega sodnega spora dobro navesti čim več argumentov za razrešitev, dodal še nesporne ugotovitve glede odgovornosti Jadranke Rebernik v primeru že omenjenega prispevka Igorja Pirkoviča. Tedaj je Programski svet (v nadaljevanju PS) na svoji 33. seji sprejel sklep (z 20. glasovi ZA, 3 vzdržanimi in nobenim proti!), da so bila kršena 4 načela Poklicnih meril (1.2., 1.4., 1.5. in 1.8.) in Programski standardi. Ker 18. člen Zakona o medijih določa, da je odgovorni urednik odgovoren za vsako objavljeno novico, je jasno, da je bila za kršenje omenjenih določil odgovorna (tudi) Jadranka Rebernik. O odgovornosti Igorja Pirkoviča PS ni razpravljal, ker je že prej sam podal odstop z mesta urednika Tednika. Pri tem ne jaz in če se ne motim, tudi ne dr. Ljerka Bizilj, nisva imela nobene komunikacije z njim. To navajam, ker sem včasih zasledil, da je to naredil »pod pritiskom«. Jadranka Rebernik tudi ni izpeljala dogovorjene delavnice na temo poklicnih meril in novinarske svobode s strokovnjaki in varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev. Da do takšnih kršitev ne bi prihajalo! Ob tem sem kot dodatni razlog za razrešitev navedel umanjkanje ustrezne komunikacije z varuhinjo.

Upam, da je s povedanim, kar je vse razvidno iz pridobljenega sklepa o razrešitvi, enkrat za vedno konec natolcevanja o razrešitvi Rebernikove zaradi nekih »političnih razlogov«.

Po drugi strani pa sem vesel, da je Peter Jančič, verjetno nehote, potrdil, da RTV Slovenija vsaj v mojem mandatu ni bila pod vplivom ne fašistov ne komunistov. Namreč, ker nisem odpustil nobenega urednika ali novinarja. In to kljub večkrat jasno izraženim pozivom. Tako je tudi jasno, da se zdaj ne strinjam z odpuščanjem kar tako. Tu gre za dve zadevi. Prva je recimo razrešitev nekega urednika. Tako kot v primeru Jadranke Rebernik morajo za to obstajati jasni razlogi in kršitve ali pomanjkanje sposobnosti opravljanja funkcije ali kršitve Poklicnih meril in načel novinarske etike ali Programskih standardov. Če ni ne enega ne drugega razloga, je treba zelo dobro razmisliti, ali iti v to. Odgovornost je na direktorjih programov in potem na generalnem direktorju, ki sprejme končno odločitev. Kakšne razrešitve novo nastavljenih urednikov zato še precej dolgo ni pričakovati.

Popolnoma ločena pa je delovnopravna odgovornost. Res mi je šlo prav na smeh, ko so po intervjuju dr. Jožeta Možine z dr. Jožetom Dežmanom začela deževati sporočila podpore, da ga ne bi odpustil. Sam sem seveda vedel, da dr. Možina ni zagrešil nič takšnega, kar bi dopuščalo kakršne koli delovnopravne sankcije zoper njega. Seveda pa sem se tudi sam strinjal z ugotovitvijo varuhinje, da ni učinkovito poskrbel, da gost ne bi napadal drugih strokovnjakov. Prav tako se v celoti strinjam z njenim mnenjem, da »oddaja Intervju že po zasnovi ni primerna za razčiščevanje strokovnih tem ali poglavij iz travmatične preteklosti«.

Tako sem prepričan, da se dr. Jože Možini tudi zdaj ni česa bati, če bi enkrat drugo leto vendarle prišlo do kakšne pomembne spremembe pri vodenju. Ne nazadnje mislim, da je prav, da do prenehanja zaposlitve ne pride, kajti tudi sam verjamem, da pluralnost nacionalne RTV ne sme biti sporna. Zaradi tega je bil tudi tretji TV program pod urednikovanjem Jadranke Rebernik tak, kot je bil. Če bi ob tem vsi upoštevali zapisana pravila in standarde, se nihče ne bi smel pritoževati. Predvsem pa mislim, da je mlada generacija dokončno odvezana delitve na naše in vaše. Ob profesionalnosti bi bili lahko na dobri poti. Bojim pa se, da je tu TVS ob sprejemu pravih novih kadrov že nasedla.

Seveda pa ima Jadranka Rebernik večjo težavo. Z napovedano vizualno prenovo, programskimi spremembami in tudi z novimi voditelji, ki naj bi s svežim pristopom ustvarili novo, prenovljeno podobo Studia City, je nedvomno kršila Programsko produkcijski načrt 2022. Za to pa je v Statutu RTV jasno določena odgovornost. Tudi izvedba predvidenih sprememb je bila popolnoma diletantska, kajti ne moreš iti v prenovo, če niso dorečeni vsi potrebni postopki in koraki. Ne moreš skleniti nove pogodbe z nosilnim voditeljem oddaje, ne da bi imel v ozadju popolnoma vse pripravljeno! To so ljudje doživeli le kot željo uničiti oddajo in načrtno škodovati ugledu TVS. Torej je šlo zagotovo za škodljivo dejanje. Ampak verjetno je olajševalna okoliščina, kajti da je sposobna le toliko, kot je, in da jo je nesporno podprlo le 13 članov 139-članskega uredništva IP TVS, je Andrej Grah Whatmough vedel, ko jo je imenoval. Zagotovo je bil kot v. d. direktorja TV (formalni ali neformalni) podrobno obveščen o njenih odločitvah v zvezi s Studiem City. Če ni bil celo aktivni udeleženec pri nedovoljenih posegih v PPN! Torej se tudi njej za službo še precej časa ni treba bati.

Hudo pa je, če se odgovorni urednik tako uglednega (ali je vsaj včasih bil) portala, kot je Siol, debelo moti. Ali celo namerno laže? Spomnil sem se, kako je poudarjal obvezo preverjanja. Mislim, da je bilo v primeru Masleša. Kako je potem možno, da zapiše, da naj bi šlo pri povabilu dr. Robertu Golobu mimo izrecne zahteve Jadranke Rebernik za kršitev zakona (bolje bi bilo vsaj reči pravil RTV, ki veljajo v volilni kampanji), ki »določa pravila, kdaj in kako se vabijo predstavniki strank v času volilne kampanje«. Seveda bi o tem lahko odločala sodišča in nikakor ne »samoupravni Stefančiči«. Seveda tudi glede tega, ali lahko dr. Robert Golob nastopi v Studiu City, ni odločilo sodišče, kot navaja! Ker ga je Jadranka Rebernik pač ukinila! Je res možno, da Peter Jančič ni preveril, kdaj je dr. Golob sploh nastopil v oddaji? Bil je le enkrat, in to 24. 1. 2022. Daleč pred začetkom kampanje, ki jo pokriva zakon (in pravilniki). Se bo »Stefančiču« opravičil?

Igor Kadunc