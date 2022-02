Ukom z STA podpisal pogodbo o financiranju za 2022

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

(Z leve proti desni) Uroš Urbanija in Igor Kadunc. Foto: STA

Direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Igor Kadunc in direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija sta danes podpisala pogodbo o financiranju javne službe, ki jo opravlja agencija, za letošnje leto. Tudi letošnja pogodba predvideva financiranje "na kos".

Kot je za STA dejal Kadunc, so s tem "postavili osnovo za nemoteno nadaljevanje delovanja STA v tem pomembnem času, ko se od nje pričakuje odgovorno delo v supervolilnem letu".

Pogodba po besedah Kadunca "v bistvu sledi osnovam, ki smo jih vzpostavili že v pogodbi za 2021". "Smo se pa v pogodbi zavezali, da bomo intenzivno delali za to, da bo razmejevanje med javno in tržno dejavnostjo v skladu z ureditvijo državnih pomoči, kot jih opredeljujejo naši standardi in EU," je navedel.

Rešitev za fotografije

Ob tem je opozoril, da "žal ni bilo moč najti rešitve za področje fotografij, vendar bomo, takoj ko bo mogoče, predlagali spremembo zakona, ki bo jasneje uvrstila področje fotografij med tržne dejavnosti, kot je povsod po Evropi".

Pogodba sicer temelji na lani sprejeti vladni uredbi o opravljanju javne službe STA, ki je spremenila način financiranja dejavnosti javne službe v plačevanje po obsegu produkcije, kar so kot sporno že lani ocenili na STA in jo zato tudi sodno izpodbijajo.