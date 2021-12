Igor Kadunc: Čemu me želi novi generalni direktor RTV na vsak način diskreditirati?

Spomnimo

Tik pred odhodom z mesta generalnega direktorja RTVS je Kadunc z Žnidaršičevo sklenil poravnavo v višini devet tisoč evrov bruto oziroma pet tisoč evrov neto. Žnidaršičeva nam je v odgovoru pojasnila, da že od leta 2017 opozarjala na kršitve pri višini plače, ki jo prejema kot voditeljica Tarče. Za poravnavo so se dogovorili šele po pozivu pred tožbo.

V nadaljevanju smo pridobili tudi odgovor s strani Kadunca in generalnega vodstva RTVS. Slednji navajajo, da zunajsodna poravnava v tem primeru ni bila usklajena s Pravno pisarno in Kadrovsko službo RTVS, ki te zadeve sicer urejata, ter da je Kadunc, kljub temu da so zahtevek Žnidaršičeve najprej zavrnili, vztrajal, da poravnavo vseeno pripravijo. Na njihov odgovor objavljen v članku Nove podrobnosti: RTVS in Kadunc o zunajsodni poravnavi Erike Žnidaršič se je odzval Kadunc. Njegov odziv v celoti objavljamo spodaj.

Čemu me želi novi generalni direktor RTV na vsak način diskreditirati?



Za odgovor na navedbe vodstva RTV cv Prispevku "Nove podrobnosti: RTV in Kadunc o poravnavi Erike Žnidaršič" sem si vzel malo več časa. Najprej sem jih zaprosil za kopijo "naročila za pripravo zunaj sodne poravnave" oziroma "odredbe", pa mi seveda nič od tega niso dali, ker takih dokumentov po mojem globokem prepričanju ni! Postopek, ki se je vodil enako kot za več deset drugih podobnih primerov je potekal po natančno določenem postopku. Januarja 2020 sem izdal zelo natančna "Navodila za obravnavo vlog za izdajo ustreznih pogodb o zaposlitvi glede na delo, ki ga zaposlenih opravlja", ki ga je v osnovi pripravila Vodja pravne pisarne Sabina Muratović. Skupaj s prilogo gre za 7 strani z natančno definirani postopki za podajanje manj in stališč od vodij zaposleni, od kadrovske in od pravne službe. Tudi vloga Erike Znidarsič je bila po mojem vedenju obravnavana v skladu s tem navodilom. Na osnovi dopisa njenega odvetnika sta direktorica televizije Natalija Gorščak in Manica J. Ambrožič podala usklajeno mnenje o delu, ki ga je opravljala v času za katero je odvetnik uveljavljal zahtevek. Skupaj s kadrovsko službo so uskladili, kaj bi morda bilo upravičeno (tako zahtevek ni bil v celoti pripoznan!). Vodja kadrovska se je morala z usklajenim strinjati. Enako velja za vodjo pravne službe oziroma namestnikom, ki se je moral odločiti, ali se z zahtevkom strinja ali ne. Če se ne bi strinjala, bi morala izrecno sporočiti, da »zahtevek v celoti zavrne«, kajti sicer je bila druga možnost, da se "… za čas, ko je zaposleni opravljal zahtevnejše naloge pa se mu izplača ustrezna plača oziroma razlika v plači". Glede na dokumentacijo se je vodja pravne pisarne, oziroma namestnik s tem strinjal, saj pisnega nasprotovanja ni zaznati. Ko je bil ta formalni pastorek končan, me je o tem obvestil pomočnik za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri, tako da sem lahko sprejel odločitev, da se "za čas, ko je zaposleni opravljal zahtevnejše naloge izplača ustrezna plača oziroma razlika v plači" .Nadaljevanje je znano. Za dogovarjanje je bil zadolžena pravna pisarna natančneje (konkretno uskladitev teksta poravnave, izdajo naloga za nakazilo po izvensodni poravnavi!). Nikoli in nikdar nisem nalagal Pravni pisarni, da katero koli svoje mnenje ne da, ali da bi danega spremenila! Tako je bilo tudi v tem primeru. Za opravljanje opravil, ki bi nasprotovali volji vodje, oziroma namestniku vodje pravne službe, pa bi vedno lahko dal izrecno navodilo. Pa ne vem, če je bilo to sploh kdaj potrebno. Zagotovo tega v primeru poravnave z Eriko Znidarsič ni bilo, ker bi mi ga sicer na izrecno prošnjo z RTV posredovali. Povsem možno je, da je zmeda nastala, ker je bila vodja pravne pisarne Sabina Muratović v tistem obdobju odsotna. Sicer pa smo se v letu 2019 in 2020 srečevali z veliko takšnih primerov. Tedaj je vrhovno sodišče v izjemno jasno povedalo, da je bila dotedanja praksa nalaganja dodatnih del na RTV napačna. Namreč, do tedaj se je smatralo, da s tem, ko si tiho pristal na opravljanje zahtevnejših del, kot je bilo določeno v pogodbi o zaposlitvi, opravljanju takšnega dela ne nasprotuješ in niti ne zahtevaš dodatnega plačila. Torej, da je veljalo pravilo, da bi moral reči, da "tega dela pa ni v moji pogodbi in ga ne bom delal". Sodišče pa je odločilo, da je nalaganje zahtevnejšega dela stvar vodij oz. delodajalca in so zaposleni upravičeni za razliko v plači, do dela, ki so ga (celo samo občasno) opravljali. V izogib tožbam (no, nekaj smo jih žal tudi izgubili) in dodatnim stroškom smo k reševanju tega organizirano pristopili. O tem smo tudi ažurno poročali tako Nadzornemu svetu kot Svetu delavcev RTV Slovenija. Slednjemu smo recimo v septembru 2020 natančno poročali, da smo prejeli skoraj 100 zahtevkov za ureditev ustreznih pogodb o dejanskem delu in ureditvi za nazaj. Obvestili smo jih, da smo jih okoli 20 odstotkov zavrnili, v 20 odstotkov pa sklenili podoben sporazum kot z Eriko Znidarsič. Zaradi tega je izpostavljanje enega primera, ki bi ga na sodišču skoraj zagotovo izgubili in neustrezno pojasnjevanje tega s strani vodstva izjemno nekorektno. Kot predsednik Nadzornega sveta Andrej Grah Whatmough sklepanje takšnih poravnal tudi nikoli ni problematiziral. Pa je bil s tem seznanjen, kot tudi sedanja strokovna direktorica za področje tržnih dejavnosti in programskih vsebin Vesna Zadravec."