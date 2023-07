Obrambno ministrstvo načrtuje rekordni nakup orožja

Na konferenci po redni tedenski seji vlade je minister za obrambo Marjan Šarec pojasnil, da je vlada umaknila projekt Boxer, ki zajema 136 vozil in ne 45, kot jih je bilo sprva naročenih. Pojasnil je, da so celotno število vozil zmanjšali iz 136 na 106, pri čemer računajo na prihranek: "Izhodiščna vrednost projekta znaša 695 milijonov evrov, kar pomeni, da bomo v primerjavi s projektom Boxer prihranili 109 milijonov evrov. Prihranek pri zmanjšanju 30 vozil (s 136 na 106) pa bo 217 milijonov evrov, kar je skupno 281 milijonov evrov prihranka. Za celotno bojno bataljonsko skupino, ko jo bomo ustanovili, bomo prihranili 498 milijonov evrov, kar je bil tudi sklep vlade."

Dodal je, da bodo za enak denar, ki bi ga porabili za projekt Boxer, tako kupili še kopenski sistem zračne obrambe, helikopterje in dodatno transportno letalo Spartan. "Za enak denar bomo dobili bistveno več. Sredstva pa so razporejena na štiri leta," je pojasnil.

Oster odziv Levice

Nakupu orožja pa ostro nasprotujejo v Levici. "Iz predhodnih izjav predstavnikov ministrstva za obrambo in vrha Slovenske vojske je jasno, da lahko pričakujemo še dodatne nakupe in da bodo na koncu stroški še znatno višji, zato v Levici močno nasprotujemo nakupom omenjenega orožja in dodatnemu oboroževanju," so v sporočilu za javnost zapisali v Levici.

Dodali so, da se vse to dogaja ob ponovnem uvajanju fiskalnega pravila in pritiskih na vsa ostala ministrstva k zmanjševanju porabe javnih financ, vključno z razmislekom o zakonodajnih spremembah, s katerimi bi se zmanjšale zakonske obveznosti države upravičencem s področja sociale.

Na njihovo pobudo je bil danes izglasovan tudi sklep, da mora Mors v svoj proračun vključiti sredstva za mednarodno razvojno pomoč, ki morajo do leta 2030 doseči 0,33 odstotka.