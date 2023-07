Levica bo vodstvo stranke izbrala šele jeseni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najmanjša vladna stranka ostaja pod vodstvom koordinatorja Luke Mesca vsaj še do jeseni. Foto: Sabina Bravec

V Levici bodo vodstvo stranke za naslednje dve leti izbrali v začetku septembra. Nova sestava sveta stranke, ki so jo izvolili na nedavnem kongresu, se bo na ustanovni seji sestala konec avgusta, v naslednjih dneh pa bodo začeli postopke evidentiranja za koordinatorja stranke, njegovega namestnika in člane izvršnega odbora, so sporočili.

V statutu stranke je zapisano, da mora biti ustanovna seja sveta stranke sklicana 21 dni po kongresu, na katerem so bili izvoljeni člani sveta. Ta je bil sicer v začetku junija. Najmanjša vladna stranka ostaja pod vodstvom koordinatorja Luke Mesca vsaj še do jeseni.

Odločitev bo znana v začetku septembra

Evidentiranje kandidatov za mesto koordinatorja, njegovega namestnika in člane izvršnega odbora bo potekalo julija in avgusta, odločitev o tem, kdo bo prihodnji dve leti vodil stranko, pa bo znana v začetku septembra, so danes sporočili iz stranke.

"Po kongresu smo v Levici pristopili k notranjem dialogu, ki bo podal odgovore o tem, s kakšnimi politikami bo stranka nastopala v političnem prostoru, kako bo krmarila med vladnim in strankarskim okoljem in kdo bo tvoril novo vodstvo stranke," so ob tem danes zapisali v Levici.

Dosedanji koordinator Levice Luka Mesec, ki je pred kongresom še suvereno napovedoval vnovično kandidaturo za to funkcijo, je ob rezultatih volilnega kongresa napovedal, da bo na mizo dal vprašanje, ali naj še vodi stranko. Na volitvah v novi svet stranke je namreč od 25 voljenih članov mandat dobilo 15 iz tako imenovanega levega krila stranke, ki ga v javnosti predstavlja poslanec Miha Kordiš, ki je do Meščevega vodenja stranke kritičen.

Najverjetnejša morebitna naslednica Mesca je Asta Vrečko

Prav Kordiš je na volitvah v svet stranke dobil največ glasov, Mesec se je po številu glasov uvrstil šele na četrto mesto. Mesec, ki stranko vodi vse od njenega nastanka in jo je v desetletju delovanja pripeljal tako v parlament kot tudi v vlado, je ob tem kot edino korektno ocenil, da članom sveta stranke ponudi, da je ne vodi več. Kot je ob tem dejal, v rezultatih nedavnega volilnega kongresa namreč vidi določeno nezaupnico.

V Levici so se v zadnjih tednih glede izbire novega vodstva zavili v molk, v uradnih izjavah pa poudarjajo, da mora biti tako izbira vodstva kot nadaljnja pot stranke stvar političnega dogovora. Zanj si bodo torej vzeli še nekaj tednov. Ustanovno sejo sveta je sicer sklicala namestnica koordinatorja Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko. Omenja se jo kot najverjetnejšo morebitno naslednico Mesca na čelu najmanjše koalicijske stranke.