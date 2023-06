Luka Mesec bo ponudil odstop od vodenja Levice

"Prvi del izbora novega vodstva v Levici je zaključen, kongres je odločil, zdaj se začenjajo pogovori. Drugo polovico sveta stranke pa pri nas predstavljajo lokalni odbori. V pogovorih po kongresu, ki smo jih napovedali, se bomo dogovorili, kako bomo kot stranka sestavili izvršni odbor, pri čemer bi jaz danes javno povedal samo eno stvar, in to je, da bom glede na rezultat kongresa ponudil, da stranke ne vodim več, se pravi, da v naslednjem mandatu ne bom več njen koordinator," je svojo odločitev pojasnil Mesec.

In dodal: "V rezultatih kongresa razberem določeno nezaupnico, tako da mislim, da je edino korektno, da na mizo postavim vprašanje, ali se člani in članice sveta strinjajo s tem, da še vodim stranko. Ponudil bom, da za koordinatorja stranke ne kandidiram več. Z levim krilom stranke (ki ga je pred kongresom stranke osnoval Kordiš) se bomo pogovorili, kako bomo dosegli kompromis v stranki, temeljni del tega kompromisa pa mora biti dogovor o tem, kdo je primeren vodja."

Kordiš ima med člani sveta Levice večinsko podporo

"Moderna leva stranke, če želi biti uspešna pri zagovoru svojih odločitev, mora delovati kot široka politična domovina za vse odtenke rdeče. V Levici smo se z začetkom tega mandata znašli v novi situaciji, ko smo prvič vstopili v vladne strukture in prevzeli mesta na ministrstvih. To je situacija, na katero smo se prilagodili v omejenem obsegu. Naša stranka prepoznava različne strateške usmeritve, ki se morajo medsebojno dopolnjevati in živeti skupaj pod skupnim dežnikom Levice kot že omenjene široke politične domovine. To pa lahko počno le skozi politični dogovor," pa je Mesečevo odločitev komentiral Miha Kordiš.

Dodal je, da morajo "uskladiti potrebe Levice kot socialistične alternative, da deluje kot aktivistična stranka, da podpira družbena gibanja in da celoten političen pa tudi širši družbeni prostor predstavlja na levo, hkrati pa kot parlamentarna stranka deluje v koalicijskem okvirju in v vladi, čemur se je tudi zavezala". Po njegovih besedah koalicijskega sodelovanja nihče v stranki ni problematiziral, razhajajo se le v različnih poudarkih, kaj naj bodo njihove politične prioritete ter kako glasno in na kakšen način naj jih zagovarjajo in jih umeščajo na koalicijski dnevni red.

Svet stranke je sicer sestavljen iz 25 svetnic in svetnikov, ki so izvoljeni na kongresu. 15 izvoljenih zdaj pripada levemu krilu stranke. "Ob tem pride še 25 delegatk in delegatov lokalnih odborov, vsi skupaj pa bodo odločili o tem, kdo bo novo vodstvo. Jaz bom, kot rečeno, ponudil, da stranke ne vodim več. Ne mislim, da bi stranko moral voditi tisti, ki je na kongresu dobil največ glasov, ampak mora to biti dogovor med kriloma. Koalicijo sem s to odločitvijo že seznanil. Moj odstop lahko pričakujete naslednji teden," je še dodal Luka Mesec.

Kordiš je t. i. levo krilo stranke poimenoval kot strujo članstva, ki je kritična do aktualnega vodenja stranke. Meni namreč, da je šla stranka preveč proti sredini in da se mora vrniti na levico. Ravno Kordiš je na kongresu dobil največ glasov članov stranke.