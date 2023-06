Predsednik SDS Janez Janša je konec novembra lani na seji poslanske skupine SDS v Desterniku napovedal, da na prihodnjem kongresu ne bo več kandidiral za predsednika stranke, poroča spletni portal N1. Na tem sestanku naj bi prvak SDS poslanca Anžeta Logarja tudi pozval, naj se odloči, kakšna bo njegova nadaljnja politična pot oziroma ali bo prevzel vodenje SDS.

Tako Logar kot tudi stranka zadeve ne želita komentirati.

Janša je bil nazadnje za predsednika stranke izvoljen junija 2021, mandat pa mu poteče leta 2025. Prvič je vodenje stranke prevzel leta 1993.

O domnevnem Janševem umiku in morebitnih posledicah smo se pogovarjali s političnimi analitiki Luko Lisjakom Gabrijelčičem, Mirom Hačkom in Dejanom Steinbuchom.

Foto: STA/Katja Kodba

Ni nemogoče, da se to pripravlja. Navsezadnje na to čakamo že vsaj dobrih deset let. To bi nedvomno pomenilo veliko spremembo za slovensko politiko. Če se bo Janša za to odločil, se zagotovo ne bo na hitro in brez neke predstave, kaj bi se moralo nato zgoditi. Verjetno bi se poskušal umakniti v ozadje in istočasno še naprej vladati, medtem ko bi stranko formalno vodil nekdo drug, ki bi mu bil podrejen oziroma bi vodil enako politiko, kot jo je on. Podobno je Jaroslaw Kaczynski na Poljskem ostal predsednik vladajoče stranke Zakon in pravičnost, vlado pa vodi Mateusz Morawiecki. A Kaczynskemu je bilo to lažje izvesti, ker je stranka na oblasti in je na voljo več položajev, kot če si v opoziciji. Zgledovanje po Poljski je sicer zelo očitno zaradi podobnih pogledov na vojno v Ukrajini in nekoliko ohlajenih povezav z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom.Ampak to je poteza, ki se, če pogledamo zgodovino, zelo redko posreči. V Španiji je to želel naredi José María Aznar in je postavil Mariana Rajoya, človeka, za katerega si niti v sanjah ni mislih, da bi ga lahko izrinil, a se je zgodilo ravno to. Tudi Silviu Berlusconiju se v Italiji to ni posrečilo. V politiki moraš biti prisoten, ali pa moraš biti tip osebe, ki zna delati iz ozadja. Za Janšo lahko rečemo, da je to, da ni takšen tip politika, njegova prednost.Da bi se Janši to lahko posrečilo, pa ne računam zlasti zato, ker je največji kandidat za njegovega naslednika Anže Logar, ki je sposoben in ambiciozen in zagotovo ne bi vodil stranke tako, kot jo Janša. V trenutku, ko bi prevzel vzvode oblasti, bi začel ustvarjati svojo politiko. Tudi če bi se zgodilo, da bi kdo drug prevzel stranko in bi v tem primeru Logar ustanovil svojo stranko, bi lahko SDS doletelo, da bi ostala brez Janše in hkrati brez Logarja, na drugi strani pa bi nastala Logarjeva stranka, kamor bi se lahko zlil dobršen del glasov SDS, s čimer bi se stranka znašla v veliki krizi.Tudi če se izkaže, da je res, kar naj bi napovedal Janša, je kongres šele leta 2025. Do takrat je še ogromno časa. Lahko si premisli ali pa se zgodi še marsikaj drugega. Mogoče je to tudi manever, da poskuša nevtralizirati Logarja, da ga z besedami o nasledstvu spodbudi, da ostane v stranki, a se lahko v dveh letih v resnici zgodi še marsikaj. Ne glede na dogovore bi se namreč odprl boj za nasledstvo. Pokazalo bi se, da v stranki še vedno obstajajo zelo različne struje, ki bi si želele prevzeti nasledstvo.