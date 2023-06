Logar: Seveda, v tem primeru sem pripravljen naslediti Janšo na vrhu SDS

"Ta stranka mi je omogočila, da sem na celotni politični poti ostal takšen, kot sem. Za to sem neizmerno hvaležen," je v zvezi s SDS dejal Anže Logar, poslanec SDS in ustanovitelj Platforme.

"V SDS ne morem doseči širine, kot jo lahko v Platformi," je dejal poslanec SDS Anže Logar v intervjuju za Delo. Društvo Platforma, ki ga je ustanovil prejšnji teden, bo po njegovih besedah osredotočeno na gospodarske izzive Slovenije. Upa tudi, da bodo politični igralci prek Platforme želeli aktivno sodelovati in zbliževati stališča, v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bodo ustanovili novo stranko. Na vprašanje, ali bi, če bi v SDS obstajalo široko soglasje, da je on naslednik Janeza Janše, sprejel predsednikovanje stranki, pa je odgovoril: "Seveda."

V Platformi poskušajo doseči širši družbeni dogovor, kaj Slovenija želi v prihodnje, kateri so ključni infrastrukturni in razvojni projekti na področju infrastrukture, železnice, investicij v električno omrežje, pametna omrežja, jedrsko energijo.

Pri tem želijo na eni strani neposredno nagovoriti ljudi in njihove probleme, po drugi stani pa v razpravo vključiti strokovnjake iz akademske, gospodarske, razvojne, šolske in drugih sfer.

Splošno javno mnenje je, da je Logarjev politični kapital v lasti SDS in predsednika stranke, saj se mu je prek nje uspelo politično oblikovati in uveljaviti. "Ta stranka mi je omogočila, da sem na celotni politični poti ostal takšen, kot sem. Za to sem neizmerno hvaležen. Svojo politično pot sem začel od spodaj navzgor … Nisem se 'usedel' na politično funkcijo, dobro vem, kaj pomeni politični poraz. SDS mi je omogočila, da sem na celotni politični poti ostal takšen, kot sem. Za to sem neizmerno hvaležen."

Glede dialoga mu je vzornik Pahor

Logar poudarja dialog, kar spominja na držo nekdanjega predsednika Boruta Pahorja. Na vprašanje, kateri način vodenja in političnega pristopa mu je bližje – Pahorjev ali Janšev, je dejal: "Glede dialoga gotovo gospod Pahor, glede učinkovitosti sprejemanja odločitev pa gotovo gospod Janša."

Na vprašanje, ali bi, če bi v stranki obstajalo široko soglasje, da je on naslednik Janeza Janše, sprejel predsednikovanje stranki, pa je odgovoril: "Seveda. Mislim, da je le širše soglasje prava pot za dolgoročno prihodnost stranke. To je seveda odvisno tudi od odločitve predsednika stranke."