Janez Janša in Bojan Šrot združila moči

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Janez Janša in Bojan Šrot podpisala sporazum o sodelovanju.

Janez Janša in Bojan Šrot podpisala sporazum o sodelovanju. Foto: STA

Svet SDS je danes po besedah predsednika stranke Janeza Janše soglasno potrdil sporazum o sodelovanju med največjo opozicijsko stranko in Celjsko županovo listo, ki jo vodi nekdanji celjski župan Bojan Šrot. Sporazum predvideva sodelovanje tako na državni kot lokalni ravni.

"Veseli smo, da se trend, ki smo ga začeli z združevanjem sil v Mariboru z Listo Franca Kanglerja nadaljuje," je v današnji izjavi za javnost v Ankaranu dejal Janša.

Sporazum o sodelovanju s Celjsko županovo listo po njegovih besedah predvideva sodelovanje tako na lokalni kot na državni ravni, ko gre za priprave na evropske in državnozborske volitve.

"V občini Celje sporazum pomeni združevanje in krepitev sil. Ustanavlja se koordinacija obeh svetniških skupin, ki bo v mestnem svetu štela 14 glasov in predstavlja že skoraj večino," je dejal. Z ostalimi potencialnimi partnerji v mestnem svetu bodo imeli tako velik vpliv na oblikovanje mestne politike, ki po njihovi oceni trenutno ne gre v dobri smeri, je dejal prvak SDS. Celjski mestni svet ima sicer 33 članov.

Šrot: Že tako ali tako smo sodelovali zadnjih 20 let

V Celjski županovi listi so bili povabila k sodelovanju po besedah nekdanjega celjskega župana Bojana Šrota veseli. "Praktično smo že tako ali tako sodelovali zadnjih 20 let. Obe svetniški skupini sta konstruktivni in predlagata ter podpirata projekte za izboljšanje kakovosti življenja v mestu," je dejal Šrot, ki verjame, da bo z združitvijo "nastalo nekaj dobrega za ljudi".