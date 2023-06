Urbanija na sodišču branil Janšo

Sojenje bi se danes najverjetneje že končalo, če ne bi prišlo do zapleta s posnetkom novinarske konference Meška, Urbanije in Kršinarja, na kateri so opozarjali na domnevno šikaniranje odgovornega urednika. Ker si bodo posnetek ogledali 28. avgusta, bo najverjetneje takrat tudi znana sodba, še navaja STA.

Sojenje bi se danes najverjetneje že končalo, če ne bi prišlo do zapleta s posnetkom novinarske konference Meška, Urbanije in Kršinarja, na kateri so opozarjali na domnevno šikaniranje odgovornega urednika. Ker si bodo posnetek ogledali 28. avgusta, bo najverjetneje takrat tudi znana sodba, še navaja STA. Foto: Ana Kovač

Urbanija, zdaj direktor TV Slovenija, ki je bil v obdobju zadnje Janševe vlade v vlogi direktorja vladnega urada za komuniciranje kolovodja ustavitve financiranja Slovenske tiskovne agencije, je bil pred leti tudi sam zaposlen na agenciji, in sicer kot urednik notranjepolitičnega uredništva in namestnik odgovornega urednika Meška.

Oba sta na STA prišla sredi leta 2007, v obdobju prve Janševe vlade. Na agencijo ju je pripeljala direktorica Alenka Pavlin, ki je nekaj mesecev pred tem na položaj prišla neposredno iz kabineta predsednika vlade.

Po padcu Janševe vlade na volitvah jeseni 2008 je na direktorsko mesto STA prišel Bojan Veselinovič, ki je nato jeseni leta 2009 odstavil in tudi odpustil Meška, ker da ni izpolnjeval delovnih obveznosti. K razrešitvi Meška so sicer pozivali tudi novinarski kolektiv STA in vsi uredniki razen Urbanije. Meško je nato hudo zbolel in kmalu tudi umrl. Urbanija pa si je prav tako našel drugo službo –postal je urednik v multimedijskem centru RTV Slovenija.

Po kroženju v desnici naklonjenih medijih – bil je tudi urednik Nove 24 TV – je Urbanija med tretjo Janševo vlado prevzel vodenje vladnega urada za komuniciranje. In nato že jeseni 2020, sredi pandemije covid-19, ustavil financiranje STA.

V velikem delu javnosti je bilo to videno kot poskus discipliniranja STA in predvsem poskus zamenjave direktorja agencije Veselinoviča. Urbanija financiranja ni sprostil kljub temu, da sta vladi to nalagala kar dva zakona in da so se zvrstili številni pozivi, tudi z vrha Evropske komisije. Agonija STA se je vlekla več kot 300 dni, vladno financiranje pa se je obnovilo skoraj takoj po odstopu Veselinoviča in prihodu Igorja Kadunca na položaj direktorja tiskovne agencije.

Urbanija "15 let čakal" na priložnost

Pomemben predstavnik prejšnje vlade pod vodstvom zdaj opozicijske SDS, ki je bil po volitvah aprila lani nato imenovan za direktorja TV Slovenija, je danes na celjskem sodišču nastopil kot priča obrambe, da bi izpovedal, kar ve o razlogih za nastanek spornega Janševega tvita, zaradi katerega je Veselinovič vložil tožbo.

Maja 2021, sredi "boja za obSTAnek", ko so se številni osebni napadi visokih vladnih predstavnikov na Veselinoviča in tudi novinarje STA kar vrstili, je namreč tedanji predsednik vlade Janez Janša o Veselinoviču tvitnil: "Neverjetno za EU v 21. stoletju, da sodelavec pri umoru novinarja še vedno vodi in zato mesečno pokasira 8500 evrov. Več kot predsednik republike." Veselinovič je bil, kot je povedal, zaradi tega tvita globoko prizadet in se je odločil za tožbo.

Urbanija je danes v Celju po poročanju STA povedal, da je skoraj 15 let čakal, da lahko pove, kaj se je zgodilo Mešku, ko je vodenje STA prevzel Veselinovič. "Tako brutalnega obračunavanja si ne zasluži nihče," je dejal.

Po njegovih besedah so se spori med Meškom in Veselinovičem pojavili že takoj po prihodu slednjega, zato je prepričan, da je imel direktor očiten namen znebiti se Meška.

Kdo je vedel za bolezen?

Eno od glavnih vprašanj v procesu je, ali je Veselinovič vedel, da je Meško hudo bolan, ko ga je odpustil. Leta 2021 so se namreč vrstili očitki, da mu je odpoved vročil dobesedno na bolniški postelji in da je Meško zbolel zaradi Veselinovičevega šikaniranja. Janša pa je k temu pridodal še očitek, da je šlo za "umor".

Veselinovič zatrjuje, da o Meškovi hudi bolezni v času njegovega delovnega razmerja in ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni vedel ničesar. Podobno je na obravnavi pred dvema tednoma povedal tudi drugi tedanji Meškov namestnik Alen Pivk.

Urbanija pa je danes po poročanju STA povedal, da mu je Meško med dvomesečno bolniško odsotnostjo, na katero naj bi odšel zaradi psihičnih pritiskov v službi, ob obiskih izražal bojazen, da se mu bo ponovila huda bolezen, za katero je bolehal že nekaj let prej.

Urbanija je še predlagal, da v zvezi s tem morda zaslišijo še Meškovega kolega in prijatelja Igorja Kršinarja, sicer novinarja tednika Reporter, tedaj pa pomembnega tovariša Meška v Združenju novinarjev in publicistov.

Sodnica Leonida Jager je Urbaniji pokazala tudi dopis urednikov STA, v katerem opozarjajo na domnevno neizpolnjevanje obveznosti takratnega odgovornega urednika in Veselinoviča pozivajo k ukrepanju, kjer je pisalo tudi, da je bil zapis pripravljen ob soglasju vseh urednikov in tudi obeh namestnikov urednika, torej tudi Urbanije.

Čeprav Urbanija ni pojasnil, ali se je dejansko strinjal s tem dopisom, je dejal, da lahko razume morebitna nesoglasja, ki pa po njegovem ne morejo biti razlog za prekinitev delovnega razmerja, kvečjemu za razrešitev z mesta urednika.

Glede poznejše sklenitve poravnave z Meškovo družino je Urbanija dejal, da se je zgodila zgolj zato, ker je sodnik Veselinoviča skorajda prisilil vanjo. Zadnji je to zanikal, ob tem pa dodal, da gre pri pričanju za grobo reinterpretacijo medsebojne korespondence iz časov, ko sta bila oba še zaposlena na STA.

Je Janšo k spornemu tvitu spodbudil Urbanija?

Potem ko je sodnica Urbanijo nekajkrat prekinila pri razlaganju zgodbe glede zapletov pri financiranju STA in ga je izrecno vprašala, kaj ve o razlogih za nastanek Janševega tvita, je dejal, da je ta bil verjetno tudi posledica njegovega sestanka z Janšo, ki ga je kot takratnega premierja zanimalo, kaj je jedro spora, in na katerem mu je tudi povedal za zgodbo z Meškom.

Sodni senat je po triurnem zaslišanju odločil, da preostalih prič, ki jih je predlagala obramba, ne bodo vabili, niti Kršinarja, ki ga je danes odvetnik Franci Matoz znova predlagal za pričo, češ da naj bi bil po njegovem mnenju manj "prijateljska" od Urbanije, glede na to, da je tudi sam v sodnih sporih z Janšo.

Sojenje bi se lahko končalo konec avgusta

Senat je menil, da zaslišanje preostalih prič ne bo potrebno, saj nobena od njih ni bila zaposlena na STA, da bi se lahko izpovedala o medsebojnih odnosih v obravnavanem času. Ob tem je v obrazložitvi med drugim napisal tudi, da je iz dokazov razvidno, da Veselinovič ni mogel vedeti za Meškovo hudo bolezen v času, ko mu je izročil odpoved delovnega razmerja. To se je namreč zgodilo novembra 2009, Meško pa še decembra naj ne bi vedel za bolezen.