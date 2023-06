Ministrica Asta Vrečko za poglobitev sodelovanja z Avstrijo na področju kulture

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrici za kulturo Asta Vrečko (Slovenija) in Andrea Mayer (Avstrija). Foto: HBF/BMKÖS/Daniel Trippolt

Ministrica in državna sekretarka sta si izmenjali informacije o politikah glede enakosti spolov ter zelenega prehoda na področju kulture, spregovorili pa sta tudi o nadaljnjem spodbujanju sodelovanja na področju kulture, vključno s sodelovanjem Evropskih prestolnic kulture Salzkammergut24 in Nova Gorica 2025, ter o slovenskem paviljonu na knjižnem sejmu v Frankfurtu, kjer bo Slovenija letos častna gostja.

Kot enega od glavnih ambasadorjev Slovenije v tujini je navedla kulturo

Ministrica je poudarila, da imajo slovenske in avstrijske kulturne institucije ter ustvarjalci že raznolika sodelovanja, ki bogatijo tako Slovenijo kot Avstrijo. Sodelovanje pa je po njenem mnenju ključno predvsem v svetu, ki še okreva po epidemiji in energetski krizi.

Kot enega od glavnih ambasadorjev Slovenije v tujini je navedla prav kulturo, h krepitvi prisotnosti slovenske kulture v Avstriji pa po njenem pripomore tudi slovenski kulturni center, ki deluje na Dunaju.

Po koncu pogovorov se je ministrica skupaj z gostiteljico udeležila odkritja instalacije slovenske umetnice Vanje Bućan v Ringturmu, kjer je dejala, da delo ustvarjalke o "ledenikih na potepu" predstavlja "umetniško sporočilo o povezanosti in soodvisnosti človeka in narave". Podnebne spremembe so po njenem mnenju ena od ključnih tem našega časa, umetniško delo pa bo nastavljalo "ogledalo vsej družbi", njene besede povzema sporočilo za javnost.