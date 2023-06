Natura 2000: kljub pomislekom na vladni strani ministrica potrdila besede kmetov

Čeprav so na ministrstvu za naravne vire nenaklonjeni temu, da bi bili ukrepi za doseganje naravovarstvenih ciljev na območjih Nature 2000 prostovoljni, je ministrica za kmetijstvo potrdila, da so se s kmeti dogovorili, da bo vladna stran pripravila predlog prostovoljnih ukrepov.

Državni sekretar na ministrstvu za naravne vire Matej Skočir je včeraj dejal, da pobudo kmetov, da bi bili ukrepi za doseganje naravovarstvenih ciljev na območjih Nature 2000 prostovoljni, še proučujejo, ministrica za kmetijstvo Irena Šinko pa je danes pojasnila, da so se s kmeti že dogovorili, da bo vladna stran pripravila predlog prostovoljnih ukrepov. Te bodo v usklajevanje poslali vsem deležnikom, nato pa še Evropski komisiji, ki mora odobriti, da so ukrepi lahko prostovoljni.

Evropska komisija je po njenih besedah tudi zahtevala povečanje površin, ki spadajo pod režim Nature 2000.

Žveglič: Tako kot vlada ne zaupa nam, tako tudi mi ne zaupamo vladi

"Naša zahteva ostaja, da so ukrepi prostovoljni. Na pogajanjih je bilo rečeno, da je treba še zapisati na papir, kako in kaj, ampak zdaj so se očitno potegnili malo nazaj. Mi smo prepričani, da so slovenski kmetje sposobni in pripravljeni vse te ukrepe za zaščito habitatov in biodiverzitete ohraniti in da to lahko dosežemo na prostovoljni bazi," se je medtem na včerajšnje Skočirjeve besede, da pobudo o prostovoljnih ukrepih še preučujejo in da so se prostovoljni ukrepi v preteklosti izkazali za neučinkovite, danes odzval predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič.

"Tako kot vlada ne zaupa nam, tako tudi mi ne zaupamo vladi, ker so se ukrepi pripravljali v tajnosti in brez širokega konsenza. Tudi sama Evropska komisija v opominu iz leta 2019 ugotavlja, da ni dialoga. Če bomo zaupanje vzpostavili, bomo lahko s prostovoljnimi ukrepi dosegli cilje, ki so pomembni za habitate in državo," je dodal.