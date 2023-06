Predlog uredbe o upravljanju območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028 na območju Ljubljanskega barja predvideva obvezno izvajanje prilagojene kmetijske prakse, s čimer številne dejavnosti ne bi bile več dovoljene oziroma bi bile dovoljene pod strogimi pogoji, opozarjajo v Zadružni zvezi Slovenije.

Florjančič: Če bo vlada vztrajala, bomo na ustavno sodišče podali predlog za ustavno presojo

Po posvetu v marcu, na katerem so sprejeli 11 zahtev kmetov glede kmetovanja na Barju, so pri Inštitutu za javno upravo pri ljubljanski pravni fakulteti naročili pravno mnenje, ki ugotavlja, da zakon o ohranjanju narave ni skladen z ustavo, saj vladi daje pooblastilo, da s podzakonskim aktom posega v človekove pravice in temeljne svoboščine, ne da bi opredelil vrsto, obseg in pogoje za omejitev dejavnosti, je danes na dogodku Zadružne zveze Slovenije na Igu mnenje strnil predsednik zveze Borut Florjančič.

"Z uredbo urejamo nekaj, kar bi moral urediti zakon ... Kmetom so naložene obveznosti, za katere ni zakonske podlage, s čimer se očitno kršijo ustavno zagotovljene pravice zlasti do uživanja zasebne lastnine in svobodne gospodarske pobude ... Vse določbe predloga uredbe, ki pomenijo poseg v pravice oziroma nalagajo obveznosti, ki zmanjšujejo možnost uresničevanja ustavnih pravic, so neustavne," je mnenje, ki sta ga po navedbah zveze pripravila pravnika Rajko Pirnat in Katja Štemberger, povzel Florjančič.

Mnenje bodo poslali ministrstvoma za naravne vire in prostor ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pa tudi predsedniku vlade Robertu Golobu, so napovedali.

Zahteva predstavnikov kmetov ostaja, da se predlog uredbe umakne oziroma da se črtajo sporne določbe ter se uvede načelo prostovoljnosti pri izvajanju režimov. Če bo vlada vztrajala, bodo na ustavno sodišče podali predlog za ustavno presojo in predlagali tudi začasno zadržanje izvajanja, je pojasnil Florjančič.

Žveglič tudi o možnosti "gverilskih akcij"

Vztrajajo tudi pri zahtevi, da se ne sprejme predlaganih sprememb zakona o zaščiti živali. Sporne se jim zdijo določbe glede pooblaščenih svetovalcev s 40-urnim tečajem, privezovanja psov na verige, čipiranja vseh mačk in obveznih kamer v klavnicah, je povzel predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Roman Žveglič. Pričakuje, da jim bo pritrdilo mnenje zakonodajno-pravne službe DZ, in upa, da bodo poslanci v drugem branju predloga novele ravnali zdravorazumsko in določbe spremenili.

Žveglič je sicer napovedal tudi možnost "gverilskih akcij", a podrobnosti ni želel razkriti.

Nadaljevanje pogajanj predvideno v petek

Podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije Boris Orešek je dejal, da pričakujejo, da bodo na pogajanjih, katerih nadaljevanje je predvideno v petek, sodelovali oba pristojna ministra in tudi premier. Barjanske kmete je pozval, naj pridejo ob pogajanjih v Ljubljano, da jim bodo ministra in premier lahko v obraz povedali, katere težave so pripravljeni rešiti in katerih ne.

"Dovolj je sprenevedanja. Treba je povedati resnico ... Da so lahko rešitve le takšne, da jih bomo lahko izvajali, sicer bodo ostale mrtva črka na papirju," je poudaril Orehek.

Evropski komisar za kmetijstvo slovenske uradnike postavil na laž

Direktorica Kmetijske zadruge Ig Helena Žučko je povedala, da odgovorov pristojnih na omenjenih 11 zahtev tudi po več kot dveh mesecih niso prejeli. Ne odstopajo od zahtev, da naj bo vstop v režim prostovoljen, ter vztrajajo, da se črta zahteva, da se 200 hektarjev površin spremeni v steljnike.

Na današnjem dogodku so predvajali izjavo evropskega poslanca Franca Bogoviča, na katerega so se obrnili s prošnjo za pridobitev mnenja evropskega komisarja za kmetijstvo Janusza Wojciechowskega. Kot je dejala Žučkova, je komisar uradnike s pristojnih ministrstev, ki da so trdili, da je vzpostavitev režimov na območjih Nature 2000 in spremembo njiv v steljnike zahtevala Evropska komisija, postavil na laž.

Po Bogovičevih besedah je komisar dejal, da je vzpostavitev režimov stvar domačega uradništva, poudaril je še, da je lahko upravljanje določenega območja uspešno le, če sodelujejo vsi deležniki, in sicer že od določanja območij do vzpostavljanja režima in nato tudi izvajanja.

Udeleženci posveta, med drugim kmetje z Ljubljanskega barja, so se glasno strinjali z Bogovičevim mnenjem, da se naravovarstvena stroka postavlja nad vse in ne zna sodelovati s kmeti.

"Ne dovolimo in ne bomo dopustili, da se ti uradniki še naprej igrajo na naši zemlji in služijo na ta račun ... Glede na to, da so, kot je poudaril Bogovič, lagali in zavajali slovensko javnost in slovenskega kmeta, je edino smiselno, da od te uredbe odstopijo in začnejo postopke na novo," je dejal mladi prevzemnik kmetije Jan Modic.

V občinstvu je bil izzvan direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje Janez Kastelic, ki je med drugim dejal, da so bila območja Nature 2000 določena na podlagi strokovnih kriterijev, ter poudaril, da v Sloveniji s prostovoljnostjo izvajanja okoljskih ukrepov niso dosegli ciljev. Kaj so vzroki za to – preveč administracije, prenizke subvencije ali kaj tretjega – bi bilo treba analizirati, je dejal in menil, da bo rezultat, če se bo nadaljevalo s prostovoljnimi ukrepi, enak.