Finančni ministri EU o reformi javnofinančnih pravil

Pred zasedanjem so finančni ministri 11 članic, tudi minister Klemen Boštjančič, na pobudo nemškega ministra Christiana Lindnerja izrekli podporo reformi fiskalnih pravil. Foto: STA

Finančni ministri držav članic EU bodo na današnjem zasedanju v Luxembourgu opravili prvo razpravo o predlogu reforme javnofinančnih pravil EU, ki ga je Evropska komisija objavila konec aprila. Slovenija se je skupaj s še desetimi članicami pred zasedanjem zavzela za pravila, ki bodo zagotavljala vzdržnost javnih financ in bodo fleksibilna.

Kot so povedali viri pri EU, bo komisija finančnim ministrom predstavila predlog reforme ekonomskega upravljanja v EU. Komisija želi okrepiti vzdržnost javnega dolga ter spodbujati trajnostno in vključujočo rast v vseh članicah prek reform in investicij. Z reformo pa želijo tudi poenostaviti pravila.

Viri od prve razprave na ravni ministrov pričakujejo politične smernice glede glavnih prioritet v predlogu, da bi lahko na tehnični ravni dosegli kompromis o nekaterih vprašanjih.

Slovenija podpira reformo fiskalnih pravil

Pred zasedanjem so finančni ministri 11 članic, tudi minister Klemen Boštjančič, na pobudo nemškega ministra Christiana Lindnerja izrekli podporo reformi fiskalnih pravil. Zavzeli so se za pravila, ki bodo zagotavljala vzdržnost javnih financ, hkrati pa dopuščala dovolj manevrskega prostora za naslavljanje trenutnih in prihodnjih izzivov unije.

Poudarili so, da morajo biti pravila enostavna, zanesljiva, transparentna in zavezujoča.

Boštjančič je ob robu zadnjega srečanja finančnih ministrov v Bruslju pred enim mesecem dejal, da je Slovenija srednje zadovoljna s predlogom reforme javnofinančnih pravil. Slovenija podpira to, da gredo pravila bolj v smeri spremljanja gibanja dolga in stran od strukturnega primanjkljaja, predvsem zato, ker je zadnjega zelo težko meriti.