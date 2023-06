Mesec: Uspel nam je najvišji dvig minimalne plače v desetletju

Levica je kljub vzponom in padcem po desetih letih zgodba o uspehu, je na šestem rednem kongresu dejal koordinator Luka Mesec. Stranko čaka premislek o prihodnosti, a je prepričan, da so šele na začetku, če bodo znali hoditi skupaj in se ne bodo bali še neprehojenih poti. Le po teh se pride "do drugačne prihodnosti in morda tudi do drugačne svobode", je dejal.

Mesec tako ocenjuje, da so lahko po desetih letih obstoja ponosni na marsikaj, kar so kot stranka dosegli skupaj. "Nikoli se nismo ustrašili biti na nepopularnem stališču, kadar je bilo to prav," je izpostavil v nagovoru zbranim na šestem rednem kongresu Levice v Celju.

Predvsem pa je Levica po njegovih besedah prehodila naporno pot vzponov in padcev, združevanj in sporov, bojev in pomiritev. "A ker smo vedno znali stopiti skupaj, smo še vedno tu. Smo edina stranka, ki je nastala v prejšnjem desetletju in ga tudi preživela," je spomnil koordinator Levice. Zato je ne glede na kritike do lastnega dela po prepričanju Mesca Levica zgodba o uspehu.

Uspešni so lahko tudi v prihodnje, ocenjuje. Prvi pogoj za to pa je, je poudaril, da izvedejo zastavljene projekte. Kot je spomnil, je vlada po lanskih parlamentarnih volitvah tudi prvič vstopila v vlado in prevzela vodenje treh resorjev, in sicer ministrstvo za delo, ministrstvo za kulturo in ministrstvo za solidarno prihodnost. "Na vseh treh smo doslej pokazali, da bomo premaknili mejnike, ki so stali nepremično 30 let," je dejal Mesec.

Predstavili so delo stranke

Med drugim je izpostavil delo na področju kulture, stanovanjske politike, prenovo zakona o delovnih razmerjih, začetek razprave o pokojninski razpravi in pripravo sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi. Slednji je po njegovih besedah ta teden dobil zeleno luč na strateškem svetu za zdravstvo, v četrtek pa ga bodo obravnavali tudi na vladi.

Tako zatrjuje, da je stranka tu, da izpolni zaveze, ki jih je dala. Hkrati pa se morajo v naslednjih dveh letih posvetiti gradnji stranke. "Moja ambicija pa je stranko utrditi in jo predati naslednikom v dobri kondiciji," napoveduje Mesec. To pa lahko po njegovih besedah dosežejo zgolj z enotnostjo, vključevanjem in povezovanjem.

Hkrati je prepričan, da je po desetih letih napočil čas, da začnejo razmišljati onkraj lastnih okvirjev. Pravi odgovor na izzive časa ni vrnitev k vprašanjem izpred desetletja, ampak fokus na praktičnega človeka, ocenjuje. V trenutku, ko je evropska levica v krizi, pa lahko stranka postane tista, ki pokaže pot naprej, je ambiciozen Mesec, ki se podaja še po zadnji mandat na čelu stranke.

Deset let stranke je lahko šele začetek

"Pot, ki smo si jo izbrali, ni lahka. In trenutno je še posebej strma in spolzka. A teh deset let je za Levico lahko šele začetek. Če bomo le znali hoditi skupaj in se ne bali še neprehojenih poti," je ob očitkih o premiku na sredino in napovedih o snovanju levega krila v stranki prepričan koordinator Levice.

Kordiš ne želi stranke na sredini

Poslanec Levice Miha Kordiš je sicer v izjavi ob robu kongresa najavil, da so levo aktivistično krilo tudi že ustanovili z namenom popeljati stranko nazaj na teren. Prepričan je namreč, da je stranko z vstopom v koalicijo odneslo na sredino, zdaj pa mora poiskati pot do ravnotežja med vladnim delovanjem in aktivistično tradicijo. "Brez političnega dogovora z aktivističnim sidrom in sidrom na našem programu se nam kaj lahko pripeti usoda, kot se je prenekateri levi stranki, ki se je ob vstopu v sredinsko vlado tam preprosto izgubila," je poudaril.

Foto: Boštjan Podlogar/STA Tudi vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec se je v nagovoru zbranim na kongresu ozrl na doslej prehojeno pot stranke. Kot je poudaril, je Levica "enfant terrible, slaba vest slovenskega političnega establišmenta". Po prvem letu v vladni koaliciji pa je po njegovih besedah pred stranko vprašanje, kako to tudi ostati.

Zbrane sta pozdravila tudi koalicijska partnerja

Zbrane na kongresu je preko video nagovora pozdravil tudi premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, ki je izrazil upanje, da bo po današnjem kongresu močnejša ne samo Levica, ampak tudi koalicija in s tem Slovenija. Članom je položil na srce, naj ne pozabijo obljub, danih volivcem. "To odgovornost imejte vedno pred očmi, potem bodo tudi vaše odločitve danes na tem kongresu neizmerno lažje," je dejal Golob.

Predsednica SD Tanja Fajon je stranki zaželela poguma za nadaljnje skupno delo, kongres pa so nagovorili še celjski župan Matija Kovač, španska ministrica za delo Yolanda Diaz in predsednik Evropske levice Walter Baier.

Na zaprtem delu kongresa tudi "nevralgične točke"

Po tridelni panelni razpravi o socialni državi, kulturni politiki in solidarni prihodnosti se je kongres zaprl za medije. Na zaprtem delu kongresa Mesec pričakuje tudi nekaj "nevralgičnih točk", kot je denimo delovanje stranke na terenu, povezovanje s sorodnimi organizacijami in notranja komunikacija.

V stranki bodo sicer danes začeli volitve neposredno voljenega 25-članskega sveta, ki bodo nato potekale na daljavo in bodo potrjene v sedmih dneh z možnostjo podaljšanja za dodatnih sedem dni, če kvorum ne bi bil izpolnjen. Za članstvo v svetu stranke se poteguje 63 kandidatov. Novoizvoljeni svet stranke bo nato v naslednjih tednih izvolil izvršni odbor ter koordinatorja in namestnika koordinatorja.

Kandidaturo za mesto koordinatorja je za zdaj uradno naznanil le Mesec, za mesto namestnika koordinatorja bo znova kandidirala sedanja namestnica Asta Vrečko, sicer ministrica za kulturo.