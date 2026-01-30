BDP območja z evrom in EU se je po sezonsko prilagojenih podatkih v zadnjem lanskem četrtletju okrepil za 0,3 odstotka, kaže prva ocena Eurostata. V tretjem četrtletju je bila rast 0,3- oz. 0,4-odstotna. Letna gospodarska rast območja za evrom je znašala 1,5 odstotka, v EU pa je bila 1,6-odstotna.

Gre za predhodne ocene gibanja bruto domačega proizvoda (BDP), ki temeljijo na nepopolnih podatkih in so lahko še revidirane, je v današnji objavi opozoril evropski statistični urad.

V primerjavi z zadnjim predlanskim četrtletjem se je BDP območja z evrom povečal za 1,3 odstotka, BDP celotne Unije pa za 1,4 odstotka. V tretjem četrtletju je bila rast v območju z evrom na letni ravni 1,4-odstotna, v EU pa 1,6-odstotna.

Med državami, za katere je imel Eurostat podatke, se je BDP v zadnjem trimesečju lanskega leta na četrtletni ravni najbolj okrepil v Litvi (+1,7 odstotka), sledili sta Španija in Portugalska (obe po +0,8 odstotka). Na četrtletni ravni se je gospodarstvo skrčilo le na Irskem, in sicer za 0,6 odstotka.

Slovenija bo podatke o lanski gospodarski rasti objavila prihodnji mesec.