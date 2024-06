Obeležujemo dan slovenske policije

Slovenska policija svoj dan zaznamuje 27. junija v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Letošnja osrednja proslava ob dnevu slovenske policije, ki jo zaznamujejo tudi nadzor nad nedovoljenimi migracijami in novimi oblikami kriminala, bo v Kongresnem centru Brdo.

Slavnostna govorca na državni proslavi bosta generalni direktor policije Senad Jušić in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Udeležila se je bo tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Pred proslavo bo policija v središču Kranja mimoidočim predstavila svoje delo. Delegacija ministrstva za notranje zadeve, policije in Združenja Sever bo dopoldne položila vence v Parku spomina v Tacnu, nato pa pri Pomniku padlim v vojni za Slovenijo na Novih Žalah.

Generalni direktor in minister s poslanicama

Da gre slovenska policija v korak s časom, je v poslanici pred dnevom policije zatrdil minister za notranje zadeve Poklukar. Meni, da ohranja kakovost ter je trdna opora državljanom v času dezinformacij in nenehnih globalnih varnostnih izzivov, kot so kibernetski napadi in hibridne grožnje.

Tudi generalni direktor policije Jušić je v poslanici poudaril, da so kos varnostnim izzivom. Med temi je izpostavil naravne katastrofe in nova vojna žarišča. Posledice teh so množične migracije, teroristični napadi in predvsem sprva neopazno naraščanje nestrpnosti v družbi.

Po Jušićevih besedah bo pomemben del prihodnjega dela policije povezan z ukrepanjem ob naravnih nesrečah in preprečevanjem okoljske kriminalitete, kot je na primer prekupčevanje z nevarnimi odpadki.

Policija mora slediti tehnološkemu razvoju

Izziv pa je tudi razvoj tehnologije. "Zato moramo v policiji nenehno iskati učinkovite načine za preiskovanje teh primerov. To pa vključuje tudi uporabo najnovejših tehnoloških orodij in metod, ki bi lahko učinkovito delovala v hitro spreminjajočem se okolju kriminala," je še poudaril.

Policija je v letnem poročilu opozorila tudi na pomanjkanje kadra znotraj svojih vrst. Lani je bilo v policiji zaposlenih 8.160 ljudi, kar je 81 manj od kadrovskega načrta. Odliv kadra je povezan predvsem z upokojitvami.