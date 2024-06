Policisti prijeli osumljence, ki so razstreljevali bankomate po Ljubljani #vŽivo

Ljubljanski policisti so uspešno zaključili preiskavo in prijeli osumljence, ki so v zadnjem mesecu na območju Ljubljane razstreili štiri bankomate. Podrobnosti preiskave vlomov v bankomate na območju Ljubljane bo na novinarski konferenci predstavil vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana Valter Zrniski. Izjavo na Siol.net spremljamo v živo.