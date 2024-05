Ponoči odjeknila eksplozija, razstrelili že drugi bankomat v tednu dni

V Štepanjskem naselju v Ljubljani, natančneje na Jakčevi ulici, je okoli 4. ure zjutraj odjeknila eksplozija. Neznani storilci so razstrelili bankomat, so potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Pred tednom dni smo poročali o podobnem incidentu, ki se je zgodil nedaleč stran, na Parmski cesti.

Neznani storilci so zaenkrat še z neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na trgovini Tuš na Jakčevi ulici 41 v Štepanjskem naselju. Nastalo je za nekaj tisoč evrov materialne škode tako na bankomatu kot na samem objektu.

"Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo," so zapisali na policiji.

Incident se je zgodil teden dni po tem, ko smo poročali o eksploziji v ljubljanskih Mostah, kjer so neznani storilci na enak način poškodovali bankomat in trgovino.