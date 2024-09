Policija išče storilca, ki se je na bankomat spravil z eksplozivom

Bankomat je naznani storilec v Gederovcih poškodoval okoli 3. ure zjutraj.

Najprej je vlomil v bencinski servis, nato pa z neznanim eksplozivnim sredstvom poškodoval bankomat, je sporočil Dejan Bagari iz Policijske uprave Murska Sobota.

Policisti so opravili ožjo in širšo blokado območja, kriminalisti in policisti so opravili ogled in še zbirajo obvestila, je še navedel Bagari.

O vsem so obvestili preiskovalnega sodnika in državnega tožilca.

Več informacij pa zaradi interesa preiskave za zdaj ne morejo posredovati.