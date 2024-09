V sredo dopoldne se je na otroškem igrišču v Piranu zgodil incident. Domačinka je 50-letno žensko, ki je na igrišče prišla s psom, prosila, naj kraj zaradi psa zapusti. Ker ta prošnje ni upoštevala, jo je domačinka želela fotografirati. To ji ni uspelo, saj ji je ženska iz rok iztrgala telefon in ga vrgla na tla, pri tem pa jo lažje poškodovala, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Na kraju so posredovali policisti, ki so 50-letnico, sicer državljanko Švedske, kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje lastnine in povzročitve lažjih telesnih poškodb.

Poleg tega so ji izdali tudi plačilni nalog, ker ji je poteklo dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji, in plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru, so sporočili s koprske policije.