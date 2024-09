Končane hišne preiskave zaradi suma trgovine z ljudmi: osumljena dva Slovenca in Srb

Mariborski kriminalisti so v okviru dlje časa trajajoče kriminalistične preiskave kaznivih dejanj trgovine z ljudmi izvedli tri sklope hišnih preiskav na območju Maribora in Ljubljane. V preiskavi so ugotovili, da so kazniva dejanja trgovine z ljudmi v sostorilstvu izvrševali trije osumljeni – dva slovenska in en srbski državljan. Oškodovanke iz ekonomsko in socialno šibkega okolja, državljanke Slovenije, Srbije in Črne gore, so pod pretvezo dobro plačanega dela prepeljali v Slovenijo in jih izkoriščali za prostitucijo.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor, sta dva osumljenca pridržali, enega pa so privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki mu je odredil pripor. Osumljeni so skupno šestih kaznivih dejanj trgovine z ljudmi.

Obljubljali so jim dobro plačano delo, nato jih izkoriščali za prostitucijo

Osumljenci so kaznivo dejanje izvajali tako, da so oškodovanke iz ekonomsko in socialno šibkega okolja, povečini iz držav nekdanje Jugoslavije, s preslepitvijo in pod pretvezo dobro plačanega dela pripeljali v Slovenijo, nato pa jih izkoriščali za prostitucijo, so pojasnili na PU Maribor.

Nastanili so jih v stanovanjih in turističnih apartmajih na območju Maribora in Ljubljane, kjer so pod njihovim stalnim nadzorom, tudi z grožnjami in pod prisilo, ponujale spolne storitve proti plačilu, del denarja pa morale izročati osumljenim, ki so si na ta način pridobili najmanj 6.600 evrov protipravne premoženjske koristi. Identificiranih je bilo šest žrtev, državljank Slovenije, Srbije in Črne gore.

Eden izmed storilcev osumljen tudi preprodaje drog

Eden izmed storilcev je ob tem osumljen tudi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, so sporočili s PU Maribor.

Za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi je po prvem odstavku 113. člena kazenskega zakonika predpisano, da se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let, po drugem odstavku pa z zaporom od treh do 15 let.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog pa se storilcu lahko izreče kazen zapora od enega do desetih let.