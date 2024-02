Novinarji Necenzurirano ne priznavajo razžalitve Roka Snežiča

Novinarji portala Necenzurirano Primož Cirman in Tomaž Modic in nekdanja novinarka portala Vesna Vukovič ne priznavajo razžalitve davčnega svetovalca Roka Snežiča, kot jim ta očita v več zasebnih kazenskih tožbah, zdaj združenih v enoten kazenski postopek pred ljubljanskim okrožnim sodiščem.

Rok Snežič je proti novinarjem portala Necenzurirano vložil več zasebnih kazenskih tožb, v katerih jim očita kazniva dejanja razžalitve in žaljivih obdolžitev. Povod zanje so članki Necenzurirano o Snežičevih poslih v Sloveniji in tujini, povezavah z Dijano Đuđić, in vlogi pri posojilu, ki ga je najela SDS. Novinarji so se zoper zasebni tožbi pritožili, vendar je sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča njihove ugovore zavrnil. Hkrati je senat na predlog zagovornikov dveh obtoženih dve pravdi združil v enoten kazenski postopek.

Na Okrožno sodišče v Ljubljani je danes prišel le Snežič, ne pa tudi novinarji portala Necenzurirano. So pa novinarji zoper Snežičevi zasebni tožbi vložili ugovor. To pomeni, da krivde ne priznavajo, zato njihova prisotnost na za danes razpisanem predobravnavnem naroku ni bila potrebna. Obe strani pa sta danes vložili nove dokaze, za katere predlagajo, da se izvedejo na sodišču.

Snežičev zagovornik Jan Ketiš je sodišču predložil dokaze, da zoper Snežiča na območju BiH ni bila vložena pravnomočna obtožnica in izrečena obsodilna sodba, potrdilo, da v Sloveniji ni bil kaznovan ter potrdilo o Snežičevem vpisu v register lobistov.

Obramba novinarjev pa je v sodni spis vložila več medijskih objav, s katerimi dokazujejo resničnost svojih navedb v člankih, zaradi katerih jih preganja Snežič.

Med drugim predlagajo vpogled v članek novinarja Financ Aleša Perčiča z naslovom Doktor davčnih utaj: Osebni stečaji so lumparija, treba bi jih bilo odpraviti! in vpogled v članek na portalu Nova24TV z naslovom Rok Snežič, doktor davčnih utaj: To so brezplačni nasveti, kako v Sloveniji ne plačati davka.

Foto: Getty Images Obramba predlaga tudi zaslišanje Snežiča in bosanskega preiskovalnega novinarja Avda Avdića. Z zaslišanjem Avdića dokazujejo resničnost svojih navedb v članku Denar sumljivega izvora do SDS#dokument, objavljenega na portalu Necenzurirano julija 2020, kot tudi, da so preiskovalni organi BiH preiskovali sume kaznivih dejanj pranja denarja in utaje davka ter da se je denar obračal v gotovinski shemi, v kateri je imel vlogo tudi Snežič, je danes poudarila obramba.

Zaslišanju Avdića je nasprotoval Snežič, to pa med drugim utemeljil z navedbo, da gre za sodelavca nekdanjega direktorja muslimanske tajne policije Osmana Mehmedagića, ki je na črni listi ZDA zaradi terorizma in je trenutno v priporu zaradi suma več kaznivih dejanj.

Zoper Avdića poteka tudi več kazenskih postopkov pred mariborskim sodiščem, je poudaril Snežič in dodal, da je Avdić grozil tudi njemu, zato ga je ovadil zaradi kaznivega dejanja grožnje. Obramba novinarjev je Snežičevim navedbam nasprotovala.

Snežičeve množične tožbe zoper novinarje portala Necenzurirano veljajo za šolski primer strateških tožb proti novinarjem, ki jih v tujini poznajo pod izrazom SLAPP tožbe. Tovrstne tožbe so sicer najpogosteje zlorabljene za utišanje, nadlegovanje in ustrahovanje kritikov in novinarjev.