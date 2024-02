Furs: Snežič državi dolguje skoraj pol milijona evrov

Slovenski finančni urad (Furs) je prekinil molk v zvezi z dolgovi Roka Snežiča, saj so se spremenile okoliščine, zaradi katerih so podatke vodili kot davčno tajnost, je poročalo Delo. Snežiču so pred pol leta zaradi davčnega dolga zasegli avtomobil maserati, on pa je zatrdil, da davčnih dolgov sploh nima. Furs je to trditev postavil na laž in objavil podatke, po katerih naj bi imel za skoraj pol milijona evrov davčnih terjatev in obveznosti.