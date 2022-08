Nova prometna nesreča s smrtnim izidom

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 118 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 10 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, tri pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 79 kršitev javnega reda in miru ter 98 kaznivih dejanj.

V zadnjih 24 urah policisti zasegli 14 vozil zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 60-krat posredovali na javnih krajih in 19-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so tri kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali dva voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 14 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 39 tatvin, 25 vlomov, 18 poškodovanj tuje stvari, štiri ponarejanja denarja, štiri grožnje, dve povzročitvi telesnih poškodb, dva ropa, dve drzni tatvini, eno ponarejanje listin ter eno nasilje v družini.