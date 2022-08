Na piranski plaži ga je ugriznil pes

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ugotovljeno je bilo, da je lastnik psa državljan Italije, ki so mu izdali globo po zakon o zaščiti živali, sledi tudi poročilo na veterinarski upravi, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Sosedov pes občanko napadel tudi v Prestranku

V Prestranku pa je zvečer sosedov pes, pasme nemški ovčar, napadel starejšo domačinko in njenega psa ter žensko poškodoval po roki. Sledita poročilo na veterinarski upravi in hitri postopek po zakonu o zaščiti živali, so sporočili s policije.