Ženska po piku os padla s skiroja

Uporabnica skiroja je padla po tem, ko so jo popikale ose.

V Kranju so policisti obravnavali padec uporabnice skiroja.

Okoliščine so pokazale, da ji je zaradi predhodnih pikov os med uporabo skiroja postalo slabo, zato je padla s skiroja. Padec so policisti obravnavali kot dogodek, so zapisali na Policijski upravi Kranj.