Nenavadna nesreča, ki se je končala srečno

Včeraj ob 18.23 je na Cerkniškem jezeru pri naselju Dolenje Jezero v občini Cerknica občanka obtičala okoli 1,5 metra globoko v blatu. Gasilci PGD Dolenje Jezero so nepoškodovano osebo s tehničnim posegom izvlekli iz globokega blata, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.