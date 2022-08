Mladoletnika na supu v bližini Brača vrglo med skale

Mladoletnika, ki sta se iz Postirja še v lepem vremenu odpravila na supanje, ne da bi o tem kogarkoli obvestila, je popoldan ujela nevihta, ki je zajela širše območje Splita in otok Brač. Prestrašena in premražena so ju rešili reševalci hrvaške gorske reševalne službe.

Iz pristaniške kapetanije Split so popoldan sporočili, da se v bližini zaliva Splitska nahajata dve osebi, ki ju zaradi vetra odnaša proti skalnati obali.

"Dva reševalca iz Splita in dva iz Brača sta nemudoma odšla na navedeno lokacijo, tam pa našla dva mlada človeka, ki so ju veter in valovi vrgli na obalo. Na srečo sta bila nepoškodovana, le z manjšimi praskami, prestrašena in premražena," so sporočili iz splitske gorske reševalne službe.

Kot še navaja hrvaški portal Index, so mladoletnika oskrbeli in pospremili do nastanitve.