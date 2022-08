Tragedija na Hrvaškem: umrla oba šoferja poljskega avtobusa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sobotni nesreči avtobusa s poljskimi romarji na Hrvaškem sta umrla oba šoferja, je za hrvaški časnik Jutarnji list potrdil tiskovni predstavnik državne tožilke v Varaždinu Darko Galić. V nesreči je umrlo 12 potnikov. Dve osebi sta še vedno v kritičnem stanju, stanje ostalih potnikov je stabilno, so danes sporočili z ministrstva za zdravstvo.

"Brez dvoma smo ugotovili, kdo je vozil avtobus v trenutku nesreče, ker je bil voznik, ki je umrl, v voznikovem sedežu in privezan z varnostnim pasom," je Galić pojasnil okoliščine, na podlagi katerih so ugotovili, kateri od obeh šoferjev je vozil avtobus.

"Državno tožilstvo mora ugotoviti, ali obstajajo elementi kaznivega dejanja in kdo ga je storil, ter sprejeti odločitev, povsem jasno je, da kazenskega postopka ne more uvesti proti osebi, če ta ni živa. Mogoča je odločitev, da bo celoten postopek vodilo poljsko pravosodje, saj so vse žrtve poljski državljani," je še pojasnil Galić za Jutarnji list.

Nesreča se je zgodila v soboto zgodaj zjutraj na avtocesti od Varaždina proti Zagrebu. Po dosedanjih podatkih je voznik izgubil nadzor nad vozilom, ki je nato prebilo zaščitno ograjo in zapeljalo s ceste.

Na avtobusu je bilo 42 romarjev ter dva voznika, ki so se v petek zjutraj odpravili iz Varšave na romanje v Medžugorje v Bosni in Hercegovini.

Enajst potnikov je na umrlo na kraju nesreče, en v zagrebškem kliničnem centru, več deset potnikov je bilo poškodovanih.