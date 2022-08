Smrtna nesreča pri izvozu z avtoceste

Kraj nesreče so prometno in požarno zavarovali gasilci GARS Kranj in PGD Šenčur ter pogasili goreče vozilo, drevesa in okolico. S tehničnim posegom so odprli vozilo in iz njega iznesli umrlo osebo, razsvetljevali kraj dogodka in pomagali reševalcem NMP Kranj ter pogrebni službi, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

V času intervencije je bil izvoz z avtoceste zaprt.