Zaradi radovednežev več kot uro po prometni nesreči na avtocesti še vedno zastoji

Danes zjutraj se je na primorski avtocesti, med priključkoma Brezovica in Vrhnika proti Kopru, zgodila prometna nesreča. Potem ko so posledice trčenja že zdavnaj odstranili, so vozniki še vedno čakali v koloni. Razlog za to so radovedneži, ki so se zadrževali na območju nesreče, so zapisali na Facebook strani Ustvarimo reševalni pas na avtocestah.